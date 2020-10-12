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Теперь мы знаем все характеристики нового Realme Q2

12.10.2020 884 0

Инсайдеры не вытерпели и предоставили все спецификации Realme Q2, наряду с изображениями.

 

Realme Q2

 

Уже завтра Realme покажут новые устройства линейки Q – Realme Q2 и Q2 Pro. По слухам, нас ждут смартфоны под кодовыми именами RMX2117 и RMX2173, которые были одобрены сертификационным органом TENAA еще в сентябре.

 

В преддверии презентации надежный инсайдер поделился ключевыми характеристиками Realme Q2 в своем аккаунте Weibo.

 

По его словам, новый смартфон порадует отличным IPS-дисплеем, который обеспечивает частоту обновления изображения до 120 Гц. Устройство будет работать на базе чипсета Dimensity 800U от MediaTek. Питать Realme Q2 будет внушительная батарейка на 5000 мАч, которую можно будет заряжать достаточно оперативно – в комплекте будет идти зарядник на 30 Вт. Мы знаем, что Realme Q2 станет первым смартфоном бренда с предустановленным интерфейсом Realme UI версии 2.0.

 

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Про фронтальную камеру инсайдер ничего не сказал, зато уточнил, что модуль основной камеры будет состоять из 3 датчиков, главным из которых будет сенсор на 48 Мп. Из предыдущих утечек мы знаем, что селфи-камера будет иметь разрешение 16 Мп.

 

Инсайдерское изображение Realme Q2

 

Также к данному посту на Weibo было прикреплено изображение смартфона. Судя по всему, на нем и изображен Realme Q2, так как он похож на изображение, доступное на TENAA. Смартфон оснащен прямоугольным модулем камеры и боковым сканером отпечатков пальцев.

 

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Информатор высказал предположение, что Realme Q2 может оцениваться в сумму от 1299 юаней (~$194) до 1599 юаней (~$239).

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Realme Q2 Pro

 

Источник: Hindutimes.com


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Realme Realme Q2 Realme Q2 Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 12.10.2020

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