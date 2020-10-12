В Сеть утекли характеристики нового OPPO A53s

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Новый смартфон от OPPO A53s должен быть представлен только завтра, а мы уже знаем все его характеристики.

Oppo A53﻿

Еще в августе OPPO анонсировали смартфон OPPO A53 в Индонезии и Индии, а в прошлом месяце это устройство начало продаваться в Китае под новым именем OPPO A32. Сегодня в официальном магазине OPPO на Amazon Germany появился список официально не представленных смартфонов компании, и особенно наблюдательные фанаты заметили аппарат под названием OPPO A53s.

В списке также приведены характеристики устройства, ценник, а также упоминается, что смартфон будет выпущен 13 октября.

В списке Amazon Germany указано, что OPPO A53s оснащен 6,5-дюймовой IPS-панелью с отверстием для фронтальной камеры. Дисплей поддерживает разрешение HD+ и высокую частоту обновления 90 Гц. Сердцем устройства является чип Snapdragon 460 – самый свежий из линейки 4хх от Qualcomm.

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В характеристиках не указан объем оперативной памяти, зато мы знаем объем хранилища – 128 Гб. OPPO A53s оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт через порт USB-C. Еще один плюс этого бюджетника – сканер отпечатков пальцев, установленный сзади.

За фотовозможности устройства отвечает прямоугольный блок основной камеры, состоящий из 3 модулей: главный на 13 Мп, 2-мегапиксельный объектив для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины резкости. Фронтальная камера OPPO A53s имеет разрешение 16 Мп.

Ценник на OPPO A53s, по европейским меркам, адекватный - 189 евро. Устройство будет продаваться в синем и черном цветах.

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Источник: GSMArena



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