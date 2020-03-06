Анонс Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro: суперэкран, мощная начинка, ультрабыстрая зарядка и крутая камера

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Сегодня Oppo провела презентацию новых флагманских и имиджевых смартфонов Oppo Find X2 и Find X2 Pro. Из-за вспышки коронавируса мероприятие вынуждены были провести в формате онлайн-конференции. Основной посыл ивента — компания решительно и жестко побеждает конкурентов на многих фронтах.

Но если в случае с предшественником Find X шаблоны было решено рвать по большей части форм-фактором, то в этот раз ставку сделали на технологии и дизайн. Новинки не лишены внешнего обаяния, но все же в плане облика они больше тяготеют к званию рациональных флагманов наших дней.

Ключевой акцент в экстерьере Oppo Find X2 Pro пришелся на материалы корпуса и цветовые решения. На выбор три цвета: «черный сатин», «элегантный серый» и «оранжевый чай». Смартфон в черном цвете получил керамическую тыльную крышку, а в сером и оранжевом цветах — экологически чистую кожу, обработанную водой и маслом для продолжительного срока службы. Важная черта Oppo Find X2 Pro — защита от пыли и влаги по стандарту IP68.

Базовая же версия серии предлагает защиту от брызг по классу IP54, на выбор версия в черном (керамика) и синем (стекло) цветах.

В Oppo Find X2 и Find X2 Pro есть все самое нужное и то, что выдает в них устройства премиального уровня. Тут предложили лучший экран с изогнутыми боковыми кромками под углом 67,8 градусов. Выполнен он по технологии AMOLED. Разрешение 3К — 3168х1440 точек, 513ppi. Частота обновления — 120 Гц, а частота дискретизации доведена до 240 Гц. Есть поддержка HDR10+, цветовой охват DCI-P3, максимальная яркость 1200 нит, контрастность 5 000 000: 1, 10бит. Прикрывает экран стекло Gorilla Glass 6.

Диагональ 6,7 дюйма в обоих смартфонах и экран Oppo Find X2 уже успели протестировать специалисты DisplayMate, присудившие ему максимальную оценку A+, аналогичную той, которую получила матрица Samsung Galaxy S20 Ultra.

Правильные Android-флагманы 2020 года должны выходить на самых топовых чипах и, прежде всего, от Qualcomm. С этой стороны Oppo Find X2 и Find X2 Pro следуют этому правилу — тут стоит Snapdragon 865, который предлагает восемь процессорных ядер с пиковой частотой 2,84 Гц.

В чем Oppo Find X2 еще один из лучших — это в плане производительности. В AnTuTu он смог набрать впечатляющие 637 099 баллов. Главное, что нужно знать о производительности новинок — на них можно играть в любые игры на высоких настройках.

Для того, чтобы подчеркнуть привилегированное положение флагманов, они получили оперативную память стандарта LPDDR5 на 12 Гб. Не обошлись и без новой скоростной постоянной памяти. Это UFS 3.0 и на выбор версии с 128/256 у базового флагмана. В случае с Oppo Find X2 есть версии с 8 Гб оперативки LPDDR4x, а Pro-версия доступна в двух модификации — 12/256 Гб и 12/512 Гб.

В плане автономности ждать каких-то удивительных рекордов не стоит. В Oppo Find X2 предложили две батарейки суммарной емкостью 4200 мАч (2100 мАч каждая) и в Oppo Find X2 Pro — 4260 мАч (2 х 2130 мАч).

Не стоит забывать, что 5G-модем и дисплей с высоким разрешением будут пожирать ресурс аккумулятора с особым рвением. Хорошо, что предложили поддержку быстрой зарядки на 65 Вт и компания очень гордится ею. На полную зарядку от 0 до 100% уйдет 38 минут и обещана продвинутая система безопасности с защитой от перегрева.

Где еще Oppo Find X2 Pro претендует на лавры чемпиона, так это в вопросах фотосъемки. Тут используется набор из трех камер: 48 Мп (Sony IMX689, f/1,7. OIS, 1/1,4ʺ) + 48 Мп (широкоугольный, Sony IMX586, f/2.2) + 13 Мп (зум-камера, OIS, f/2.0). Среди главных фишек камеры — 10-кратный гибридный зум, 5-кратный оптический и 60-кратный цифровой, быстрая и точная фокусировка, а также продвинутый ночной режим Ultra Night Mode 3.0 и ультрастабилизация.

Ребята из Oppo не смогли удержаться от того, чтобы не похвастаться теми баллами, которые выставили камере Find X2 Pro ребята из DxOMark — 124. Это позволило смартфону встать на вершину рейтинга DxOMark рядом с Xiaomi Mi 10 Pro.

У Oppo Find X2 также три камеры, но на смену широкоугольному датчику Sony IMX689 на 48 Мп пришел модуль Sony IMX708 на 12 Мп со светосилой f/2.2, есть поддержка 20-кратного цифрового, а вот оптический стабилизатор имеется только в главном датчике.

В смартфонах предложили селфи-камеру на 32 Мп с диафрагмой f/2.4, которую вписали в небольшое круглое отверстие диаметром всего 3,84 мм. Есть двухдиапазонный GPS, Wi-Fi 6, двойные стереодинамики с Dolby Atmos, чип NFC и Bluetooth 5.1, фирменная оболочка ColorOS 7.1 на основе Android 10.

На первых порах новинки будут доступны только в Китае. Прайс на Oppo Find X2: 8/128 Гб — $794, 8/256 — $866 и 12/256 Гб — $1010. За Oppo Find X2 Pro с 12/256 Гб запросили $1010. Не бедным эстетам предлагается стилизированная версия Find X2 Pro Lamborghini с 12/512 Гб памяти по цене $1876.

Цены на Oppo Find X2 в Европе такие: 12/256 — 999 евро. За топовую модификацию Oppo Find X2 Pro с 12/512 Гб запросили 1199 евро.

Источник: mydrivers, oppo