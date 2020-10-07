Теперь только Премиум-пользователи смогут попробовать последние фичи YouTube

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Google принял решение испытывать все новые фишки YouTube с помощью пользователей премиум-аккаунтов.

До недавнего времени Google тестировал новые экспериментальные функции благодаря небольшой группе пользователей. Как и для всех тестов Google, люди часто выбирались случайным образом.

Похоже, начиная этого месяца, Google будет менять данную философию. Теперь, чтобы участвовать в проверке самых свежих опций, вам придется заплатить за подписку YouTube Premium.

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«В течение ограниченного времени пользователи Премиум-подписки смогут опробовать новые функции, над которыми мы работаем. Поделитесь своими отзывами, чтобы помочь нам сделать YouTube лучше», - говорится на официальной странице блога YouTube. То есть теперь вы больше не сможете участвовать в тестировании экспериментальных функций, если вы не вошли в систему с Премиум-аккаунтом. Вместо этого Google попросит вас оплатить подписку на этот самый Премиум-аккаунт.

Не совсем понятно, почему YouTube решил ограничить тестирования только Премиум-аккаунтами. Возможно, компания считает, что Премиум-абоненты являются ее самыми активными пользователями и теми, кто с наибольшей вероятностью будет предоставлять обратную связь.

В настоящее время Google тестирует три новые функции: голосовой поиск в ПК-версии браузера Chrome, возможность просмотра видео в полном объеме на главной странице YouTube и дополнительную языковую поддержку для поиска.

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Напомним, что YouTube Premium - это ежемесячная подписка с возможностью просмотра контента без рекламы, скачивания видео, фонового воспроизведения и подписки на YouTube Music. Вы можете подписаться на месячную бесплатную пробную версию, но после этого она будет стоить 11,99 долларов в месяц.

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Источник: XDA



https://andro-news.com/news/google-oformite-podpisku-na-youtube-tv-poluchaete-novyy-chromeca.html Google: оформите подписку на YouTube TV – получаете новый Chromecast бесплатно(в Адм. панель)