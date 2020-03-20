YouTube снизил качество видеопотока в Европе

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Европа привыкает жить в изоляции. Из-за коронавируса в большинстве стран ЕС введен карантин. Многие сидят дома и работают удаленно. Чтобы проводить незапланированные каникулы веселее немало тех, кто зависает в YouTube и Netflix. Все это привело к значительному увеличению интернет-трафика.

С оглядкой на произошедшее еврокомиссар внутреннего рынка Тьерри Бретон обратился к стриминговым сервисам с просьбой снизить качество видео и все для того, чтобы избежать проблем с интернет-соединением. В частности, он предложил снизить качество трансляций и демонстрировать контент стандартного качества (SD), отказавшись от высокого (HD). Такая мера, по его мнению, должна «разгрузить» линии связи и позволит избежать «заторов».

Netflix заявил о том, что в своей работе они используют адаптивную технологию, которая регулирует качество видеопотока исходя из загруженности сети. Акцентировал сервис внимание на том, что законы ЕС запрещают интернет-провайдерам регулировать и контролировать работу ресурсов с развлекательным контентом.

Со своей стороны, видеохостинг YouTube внял призыву и перевел показ видео в стандартный режим. Чтобы просматривать ролики в более высоком качестве пользователь должен вручную изменить данный параметр.

Источник: reuters