Теперь в Индии можно будет расплачиваться за покупки при помощи WhatsApp
WhatsApp Pay поможет жителям Индии удобнее платить за различные покупки и переводить деньги.
Facebook несколько лет пытался получить разрешение на развертывания своего платежного сервиса WhatsApp Pay на территории Индии. Сегодня, наконец-то, компания смогла добиться своего.
Разрешение на внедрение данной опции должно стать прорывом для соцсети.
Сервис WhatsApp Pay работает благодаря платежному интерфейсу Unified Payments Interface. Обеспечивать его работу будет Национальная платежная корпорация Индии (National Payments Corporation of India), объявившая о старте работы сервиса в четверг в официальном заявлении. Американский гигант может постепенно расширить свою базу UPI, начав с 20 миллионов пользователей. Facebook тестирует платежи WhatsApp в Индии с начала 2018 года.
Одобрение является крупной победой для компании Марка Цукерберга. «Теперь вы можете с легкостью отправлять деньги друзьям и близким, так же легко, как вы отправляете сообщение. Мы не берем комиссии, а сам сервис поддерживается более чем 140 банками», - сказал Цукерберг в своем заявлении. Он добавил, что опция доступна в 10 индийских региональных языковых версиях WhatsApp.
Он также добавил: «С сегодняшнего дня пользователи по всей Индии смогут отправлять деньги через WhatsApp. Мы рады присоединиться к индийской кампании, направленной на повышение простоты и удобства использования цифровых платежей, что способствует расширению охвата финансовыми услугами в Индии».
Что ж, посмотрим на первые отзывы. Возможно, через какое-то время сервис Цукерберга появится и в наших странах.
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Источник: TechCrunch
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