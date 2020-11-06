Теперь в Индии можно будет расплачиваться за покупки при помощи WhatsApp

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WhatsApp Pay поможет жителям Индии удобнее платить за различные покупки и переводить деньги.

Facebook несколько лет пытался получить разрешение на развертывания своего платежного сервиса WhatsApp Pay на территории Индии. Сегодня, наконец-то, компания смогла добиться своего.

Разрешение на внедрение данной опции должно стать прорывом для соцсети.

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Сервис WhatsApp Pay работает благодаря платежному интерфейсу Unified Payments Interface. Обеспечивать его работу будет Национальная платежная корпорация Индии (National Payments Corporation of India), объявившая о старте работы сервиса в четверг в официальном заявлении. Американский гигант может постепенно расширить свою базу UPI, начав с 20 миллионов пользователей. Facebook тестирует платежи WhatsApp в Индии с начала 2018 года.

Одобрение является крупной победой для компании Марка Цукерберга. «Теперь вы можете с легкостью отправлять деньги друзьям и близким, так же легко, как вы отправляете сообщение. Мы не берем комиссии, а сам сервис поддерживается более чем 140 банками», - сказал Цукерберг в своем заявлении. Он добавил, что опция доступна в 10 индийских региональных языковых версиях WhatsApp.

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Он также добавил: «С сегодняшнего дня пользователи по всей Индии смогут отправлять деньги через WhatsApp. Мы рады присоединиться к индийской кампании, направленной на повышение простоты и удобства использования цифровых платежей, что способствует расширению охвата финансовыми услугами в Индии».

Что ж, посмотрим на первые отзывы. Возможно, через какое-то время сервис Цукерберга появится и в наших странах.

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Источник: TechCrunch



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