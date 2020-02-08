WhatsApp готовится к презентации своей системы электронных платежей

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Прождав нескольких месяцев, WhatsApp наконец-то получила разрешение от NCPI (National Payments Corporation of India – Национальная платёжная корпорация Индии) на свою цифровую платежную платформу WhatsApp Pay. Сервис цифровых платежей от WhatsApp был задержан в связи с несоблюдением норм локализации данных. Тем не менее, WhatsApp, наконец, согласилась соблюдать правила и нормы, установленные регулирующими органами Индии.

Национальная платежная корпорация Индии предоставила WhatsApp разрешение на поэтапное внедрение своей службы платежей. Это означает, что изначально услуги WhatsApp Pay будут доступны только 10 миллионам пользователей. Однако лимит будет снят, как только компания выполнит все остальные требования.





Если все пойдет по планам мессенджера, WhatsApp Pay станет одним из самых крупных сервисов в сфере платежей в Индии. Сервис будет использовать интерфейс Unified Payments Interface (UPI) для перевода платежей в режиме реального времени.

Индия – лакомый кусок для любого крупного техногиганта, пытающегося прорваться к сердцам 400 миллионов пользователей. Однако WhatsApp планирует запустить свой сервис еще в шести странах. В финансовом отчете Facebook за 4 квартал 2014 года Марк Цукерберг рассказал о развертывании сервиса WhatsApp Pay в других странах.





Он сказал: «…мы уже давно работаем над WhatsApp Payments. С помощью него вы сможете отправить деньги так же быстро и легко, как и отправить фотографию». «Я очень взволнован, и ожидаю, что <сервис> начнет распространяться в нескольких странах, а в ближайшие шесть месяцев мы сможем добиться заметного прогресса» - добавил глава Facebook.

﻿Источник: Times Now News