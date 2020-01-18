Facebook решил пока не добавлять рекламу в WhatsApp

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Не так давно в сети гуляла информация, что Facebook собирается вводить рекламу внутри WhatsApp – самого известного мессенджера в мире. К счастью, в ближайшее время эти планы не будут реализованы.

Официального объявления от Facebook пока не поступало, но The Wall Street Journal сообщил, что команда, ранее работавшая над добавлением рекламных объявлений в приложение для обмена сообщениями, распущена. По слухам, что их результаты их работы были «удалены из кода WhatsApp». Несмотря на эти радостные вести для пользователей мессенджера, по материалам издания, Facebook все равно найдет способ заработать больше денег с WhatsApp.





Напомним, что Facebook приобрел WhatsApp в 2014 году за огромную сумму в около 20 миллиардов долларов. На данный момент неизвестно, «отбил» ли уже Facebook столь монструозные траты по прошествии более чем нескольких лет, но компания полна решимости усовершенствовать приложение и когда-нибудь «дать возможность бизнесу общаться с клиентами и налаживать контакты».

Для введения рекламы американской компании сейчас мешает одна заметная проблема - сквозное шифрование WhatsApp. Аналитики говорят о том, что безопасность общения может быть затронуто после того, как реклама попадет «внутрь» приложения.

Пока непонятно, полностью ли отложил Facebook идею добавления рекламы в WhatsApp. Остается надеяться, что американский гигант осознает, какие репутационные потери он понесет при таких изменениях. Если команда WhatsApp решит предложить рекламу для бизнеса, надеемся, что она будет максимально ненавязчивой.

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Источник: The Wall Street Journal