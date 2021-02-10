TikTok и ШИ: компания будет бороться с контентом, сгенерированным искусственным интеллектом

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TikTok против ШИ

TikTok представляет новый способ для создателей обозначать содержимое, созданное с помощью инструментов искусственного интеллекта. Эту функцию впервые заметили пользователи в прошлом месяце, а TikTok объявил о ней в сообщении в блоге.

Правила пользователя TikTok уже требуют от создателей сообщать, когда контент создан с помощью инструментов ИИ. Новая функция предложит автору включить маркировку, чтобы зрители знали, когда видео и фотографии были созданы с помощью программного обеспечения AI. Метка AI появляется под именем пользователя в углу видео. Подсказка также содержит упоминание о том, что содержимое может быть удалено, если не будет раскрыто, были ли привлечены инструменты ИИ. Компания также заявляет, что на этой неделе станет тестировать способ автоматического обозначения контента как созданного ИИ.

Как и на других платформах, материал, созданный искусственным интеллектом, быстро распространился на TikTok как от пользователей, так и от самой компании. Программное обеспечение для клонирования голоса с искусственным интеллектом использовалось для создания вирусного контента.

В марте TikTok выпустил фильтр лица под названием Bold Glamour, который делал лицо более гладким и удивительным и из-за него возникло много споров, но неизвестно, используется ли для получения такого эффекта искусственный интеллект или нет. Теперь компания говорит, что переименует эффекты, которые используют инструменты искусственного интеллекта, чтобы включить в название «ШИ», и потребовать от создателей эффектов последовать этому примеру.

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Источник: tiktok



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