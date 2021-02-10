Тим Кук считает Android местом массовой прописки вирусов

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Глава Apple считает, что iOS безопасна и менее заселена вирусами

Поклонники Apple обычно не только пересказывают предание о том, что iPhone лучшее, что когда-либо было создано в смартфоностроении, но и о том, что App Store — это территория свободная от вредоносного программного обеспечения. Apple умело создала миф о безопасности фирменного магазина приложений. И это несмотря на то, что на просторах App Store все же «отлавливают» мошеннические приложения.

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Тим Кук регулярно вещает и убеждает пользователей в том, что несмотря на то, что iOS хорошо защищена от взлома и постоянно совершенствуется, нельзя исключать того, что найдутся умельцы, которые смогут особым способом модифицировать софт, чтобы подорвать имеющуюся защиту. Единственный способ избежать этого — качать приложения только из App Store. Они проходят тщательную проверку и на прилавки попадают только те, что отвечают предъявленным требованиям.

Вот и вновь в одном из своих интервью Тим Кук фактически заявил о том, что Android — источник вирусного софта и он предлагает в 47 раз больше вирусов, чем iOS. Каким образом был произведен расчет, неизвестно.

По словам СЕО Apple, они создали iOS так, чтобы был один магазин приложений и весь софт проходит через сито модераторов. И именно это позволяет свести до минимума попадание вредоносного ПО в него. Возможность же загружать софт из сторонних источников разрушит так тщательно выстраиваемую систему безопасности. Тим Кук вновь подтвердил стремление компании не пускать на рынок альтернативные магазины приложений с софтом для iOS.

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Источник: phonearena