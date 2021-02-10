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  • Тесные отношения между игровым гигантом miHoYo и Apple кончились? Genshin Impact поймали на мошенничестве

Тесные отношения между игровым гигантом miHoYo и Apple кончились? Genshin Impact поймали на мошенничестве

10.10.2023 128 0

Нож в спину...

Согласно новому отчету, китайский разработчик чрезвычайно популярной мобильной игры Genshin Impact дважды пытался уйти от 30-процентного снижения цены на покупки в приложении от Apple.

 

И это, несмотря на тесные отношения между игровым гигантом miHoYo и Apple, включая многочисленные награды, личный визит генерального директора Тима Кука и две игры компании, которые были представлены во время презентации iPhone 15.

 

iPhone

 

miHoYo впервые попыталась избежать сокращения Apple в августе. The China Project подробно описывает эту историю: Недавние попытки обойти правила Apple начались в августе через официальное приложение сообщества Mǐyóushè 米游社, где фанаты ее флагманских игр получают эксклюзивный доступ к акциям и всему, что связано с их любимыми играми. Этот шаг был сдержан и незаметен. Вместо того чтобы публично запускать и рекламировать совершенно новый платежный канал, miHoYo, как сообщается, поручила сотрудникам службы поддержки клиентов направлять пользователей совершать внутриигровые покупки через веб-сайт miHoYo, где они могли непосредственно покупать цифровые товары без Apple.

 

iPhone

 

После этого Apple удалила приложение из App Store, но в конце того же месяца была предпринята еще одна попытка обойти Apple и 30 августа miHoYo представил новую мини-программу в Alipay. Как и его недолговечный предшественник, новый платежный метод был запущен без особой шумихи – за исключением коротких сообщений о нем в социальных сетях Weibo. Тем не менее, 11 сентября Apple отключила эту функцию для пользователей iPhone.

 

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Источник: thechinaproject

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 10.10.2023
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Тесные отношения между игровым гигантом miHoYo и Apple кончились? Genshin Impact поймали на мошенничестве