Топ-10 смартфонов, вызывающих наибольшую удовлетворенность

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Отражает настроения только небольшой группы пользователей в Китае

Разработчики синтетического теста AnTutu славятся тем, что составляют различные рейтинги. Один из них — рейтинг удовлетворенности смартфонами. Пользователям предлагают высказаться на тему того, насколько они удовлетворены своими устройствами. Оказалось, что по итогам ноября в фаворитах продукт компании, чья доля на рынке Китая ничтожно мала.

Итак, лидером рейтинга удовлетворенности стал Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, который доступен на рынке уже больше года, но это не мешает ему отвечать требованиям пользователей. На второй строчке оказался Oppo K9 5G и замкнул тройку лидеров Redmi Note 11 Pro+, который продается только месяц на китайском рынке.

Вполне довольны своим выбором те, кто приобрел Meizu 18, позволив флагману занять четвертую строчку рейтинга. На пятой позиции оказался Oppo Reno6 Pro 5G и шестым стал Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. С седьмой по десятую строчку заняли Huawei Mate 40 Pro, Black Shark 4S, Honor Magic 3 и Oppo K9 Pro 5G.

Не сложно увидеть, что этот рейтинг учитывает только предпочтения владельцев устройств Китае и тех, кто работает с бенчмарком AnTuTu. Он отнюдь не отражает реального положения дел и настроения пользователей за пределами китайского рынка.

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Источник: mydrivers