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Мы привыкли, что крутые камеры получают в основном флагманы. Нужная топовая камера – покупай дорогое флагманское устройство. Но и в более доступном сегменте есть отличные камерофоны, необязательно платить за такой аппарат 30-40 тысяч гривен.

В нашей подборке вы найдете 5 лучших камерофонов стоимостью до 20 000 грн. Многие производители предлагают хорошие среднебюджетные камерофоны. А также можно приобрести упавшие в цене прошлогодние флагманы, но до сих пор остаются актуальными.

Лучшие среднебюджетные камерофоны до 20 000 грн

Google Pixel 7

Samsung Galaxy S22

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Samsun Galaxy A54

Motorola Edge 40 5G

Итоги

В сегодняшнем материале мы обсудим модели с крутыми камерами разных брендов. Это будет Google, Xiaomi, Motorola и Samsung.

Google Pixel 7

Google Pixel 7

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Начинаем с флагмана от Google, который был представлен осенью 2022 года, но его характеристики до сих пор актуальны. Да и цена на эту модель сейчас очень приятна.

Посмотрим на параметры Google Pixel 7: 6.3-дюймовый AMOLED-экран разрешением 1080 x 2400 пикселей, с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, габариты 155.6 x 73.2 x 8.7 мм. Есть влагозащита IP68, а также поддержка eSIM.

Пиксель 7 выполнен в стандартном фирменном дизайне с металлическим прямоугольным пьедесталом для камер. Модель предлагается в цветах Obsidian, Lemongrass и Snow. Экран защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Google Pixel 7 работает под управлением 5-нанометрового процессора Google Tensor G2 с 8 ГБ оперативной памяти. Есть два варианта постоянного хранилища – на 128 и 256 ГБ. Телефон отлично справляется со всеми нагрузками.

Из коробки мобильное устройство работает на Android 13, но можно обновиться до Android 14. Также будут продолжительны обновления до следующих версий «зеленого робота».

Фотографирует Pixel 7 отлично, и здесь награда не только лишь технических характеристик, да и программных методов. Но характеристики также отличны: основной 50-мегапиксельный модуль с лазерной автофокусировкой и оптической стабилизацией + ультраширок на 12 Мп.

Фронтальная камера разрешением 10.8 Мп тоже хороша. Запись видео на обе камеры доступна в 4K@30/60fps.

Емкость аккумулятора Google Пикселя 7 составляет 4355 мАч. Мощность проводной и беспроводной зарядки – 20 Вт, что мало. Но заряжается смартфон достаточно оперативно: по проволоке на подкормку до 50% уходит 30 минут.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ФЛАГМАН ОТ GOOGLE Google Pixel 7 Оценки Камеры: 10/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + Качественный OLED экран + Замечательные камеры + Длинные обновления ОС + Премиальные материалы корпуса Минусы: - частота обновления экрана 90 Гц - небольшая мощность зарядки 8/128 - від 15 757 грн 8/256 - від 18 850 грн

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22

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Следующая модель тоже 2022 года выпуска, и это базовый флагман от Samsung под названием Galaxy S22. В нем установлен 6.1-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080 x 2340 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит.

По размерам аксессуар компактен: 146 x 70.6 x 7.6 мм при массе 167 (168) граммов.

Samsung Galaxy S22 может похвастаться стеклянной задней крышкой и алюминиевыми гранями. И передняя, и задняя панель защищены продвинутым закаленным стеклом Gorilla Glass Victus+. Дизайн Samsung стильный и аккуратный, а количество цветов впечатляет – Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream и Bora Purple.

Стандарт защиты IP68 находится на месте, как и технология eSIM. Для Европы Samsung Galaxy S22 поставляется с процессором Exynos 2200, но в неофициальной продаже можно найти версию и с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Оперативной памяти всего 8 ГБ, а постоянной 128 или 256 ГБ. Мощные игры не станут проблемой, но в некоторых сценариях придется снизить максимальные настройки.

С завода Samsung Galaxy S22 работает на Android 12, но вам ничего не помешает обновиться до новейшего Андроида 14 с One UI 6. Набор камер у Самсунга крут: главный сенсор на 50 Мп с OIS, 10-мегапиксельное телефото тоже с оптической стабилизацией и 3 кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным ультрашириком.

Высокое качество фото снабжено. Максимальное разрешение для записи видео – 8K@24fps.

С автономностью у Samsung Galaxy S22 нет проблем, но емкость аккумулятора не выглядит впечатляющей – всего 3700 мАч. Но, учитывая небольшую диагональ экрана, этого достаточно для одного дня работы при активном использовании. Проводная зарядка мощностью 25 Вт, беспроводная – 15 Вт, реверсивная беспроводная – 4.5 Вт.

КОМПАКТНЫЙ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФЛАГМАН Samsung Galaxy S22 Оценки Камеры: 10/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 7/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + Компактные габариты + Влагозащита IP68 + Крутые камеры + Великолепный дисплей Минусы: - небольшая мощность зарядок 8/128 - від 16 278 грн 8/256 - від 19 499 грн

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Redmi Note 13 Pro Plus 5G

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Теперь поговорим о новинке Xiaomi, и это Redmi Note 13 Pro Plus – отличный среднебюджетный камерофон. Смартфон получил 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1220 x 2712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Габариты достаточно внушительны и составляют 161.4 x 74.2 x 8.9 мм с весом 199 (204) граммов.

Задняя панель стеклянная, а в некоторых цветах есть покрытие из экокожи. Redmi Note 13 Pro Plus вы найдете в цветах Midnight Black, Moonlight White, Aurora Purple, Fushion Purple и Camo Green. На передней панели есть защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Еще заявлена влагозащита IP68 и поддержка eSIM.

В качестве процессора Рэдми Ноут 13 О Плюс выступает 4-нанометровый Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Это среднеуровневый процессор, который справляется практически со всеми задачами. Кроме мощных игр на ультранастройках. Есть много вариантов памяти: от 8/256 до 16/512 ГБ.

Теперь самое интересное – камеры Redmi Note 13 Pro Plus. Главный модуль на 200 Мп имеет оптическую стабилизацию, также ультраширок на 8 Мп и макро на 2 Мп. Благодаря такому большому разрешению снимки на основной сенсор будут очень детализированными и качественными.

Ультраширик тоже достоин. Записывать видео можно в 4K@24/30fps. Redmi Note 13 Pro+ – настоящий монстр автономности. А все благодаря аккумулятору на 5000 мАч и проводной зарядке мощностью 120 Вт.

НОВЕНЬКИЙ КАМЕРОФОН ОТ XIAOMI Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 10/10 Автономность: 10/10 Скорость зарядки: 10/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + OLED-экран с большим разрешением + Топовые модификации + Аккумулятор на 5000 мАч + Проводная зарядка 120 Вт Минусы: - Нет записи видео в 4K с 60fps 8/256 - від 14 150 грн 12/512 - від 14 499 грн

Samsung Galaxy A54

Samsun Galaxy A54

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Еще одна модель от Samsung в сегодняшней подборке. Если хотите что-то дешевле Galaxy S22, то обратите внимание на Galaxy A54. Это среднебюджетный смартфон с очень хорошей камерой. У него установлен 6.4-дюймовый Super AMOLED экран разрешением 1080 x 2340 пикселей.

Частота обновления стандартная – 120 Гц, как и значение пиковой яркости – 1000 нит.

По размерам Samsung Galaxy A54 не очень большой, но все равно тяжелый – 158.2 x 76.7 x 8.2 мм при весе 202 грамма. Крышка стеклянная, но корпус, к сожалению, пластиковый. Зато девайс может похвастаться неплохой влагозащитой IP67 и технологией eSIM. Все цвета стильные и приятные – Lime, Graphite, Violet и White.

Сердцем Samsung Galaxy A54 является 5-нанометровый процессор Exynos 1380, которого хватит для выполнения повседневных задач и неприхотливых игр. Базовая модификация довольно слабенькая – 4 ГБ оперативной и 128 ГБ неизменной памяти.

Но есть и другие версии, а топовая идет на 8/256 ГБ. Еще к преимуществам отнесем возможность поставить microSDXC.

Основная камера Samsung Галакси А54 на 50 Мп с оптической стабилизацией + ультраширок 12 Мп, макро 5 Мп и фронталка на 32 Мп. Фото очень хорошие. Это не флагманский уровень, но близко к нему. Так круто фотографируют не все среднебюджетные смартфоны. Запись видео на обе камеры в 4K @ 30fps.

По времени автономной работы Samsung Galaxy A54 показывает отличные результаты. Аккумулятор здесь – на 5000 мАч. А вот мощность зарядки скромная – всего 25 Вт.

Motorola Edge 40 5G

Motorola Edge 40

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И последний камерофон на сегодняшний день – это Motorola Edge 40 5G c 6.55-дюймовым экраном P-OLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Габариты умеренные – 158.4 x 72 x 7.6 мм с весом 167(171) грамм.

Каркас Motorola Edge 40 5G алюминиевый, но задняя крышка пластиковая (в некоторых цветах имеется покрытие из экокожи). Окрасов корпуса много: Nebula Green, Lunar Blue, Eclipse Black, Viva Magenta. Стандарт влагозащиты IP68 находится на месте, как и поддержка технологии eSIM.

В качестве процессора Motorola Edge 40 использует 6-нанометровый Mediatek Dimensity 8020 с 8 ГБ оперативной памяти. Неизменная память на 128 либо 256 ГБ. Из коробки на смартфоне установлен Android 13, но можно будет обновиться до Android 14.

Что у нас по камерам Motorola Edge 40. Основной сенсор разрешением 50 Мп с OIS и ультраширок на 13 Мп с AF. Нет бессмысленных модулей на 2 или 5 Мп. Благодаря автофокусировке сверхшироугольный сенсор умеет делать хорошие макро.

Качество фотографий отличное как на основную, так и на переднюю 32-мегапиксельную камеру. Максимальное качество записи видео – 4K@30fps. Аккумулятор Motorola Edge 40 5G идет на 4400 мАч с 68-ваттной зарядкой. Есть даже 15-ваттная беспроводная.

НЕДОРОГО И ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО Motorola Edge 40 5G Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 9/10﻿ ﻿﻿ 8/256 - від 12 323 грн

Итоги

Теперь вы знаете о 5 лучших камерофонов до 20 000 грн. Осталось только подвести итоги:

Лучший камерофон до 20 000 грн в 2024 году, который будет долго обновляться – Pixel 7 ;

Камерофон до 20 000 грн в 2024 году с отличным процессором в 2024 году – Samsung Galaxy S22 ;

Сбалансированный камерофон до 20 000 грн в 2024 году – Samsung Galaxy A54 ;

Камерофон до 20 000 грн в 2024 году с огромным сенсором – Redmi Note 13 Pro Plus ;

Лучший недорогой камерофон до 20 000 грн в 2024 году – Motorola Edge 40 5G .

А какой камерофон из сегодняшней подборки понравился больше всего вам?