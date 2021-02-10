Топ 5 камерофонов до 20000 грн: Xiaomi, Pixel, Galaxy, что выбрать в 2023 году?

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Мы подобрали для вас лучших из лучших





В мире сегодня трудно представить нашу повседневную жизнь без смартфонов, это стало наше устройство "все в одном". Одной из ключевых характеристик, на которую обращают внимание при выборе смартфона, является качество камеры.





Благодаря быстрому технологическому развитию производители постоянно совершенствуют камеры в своих смартфонах. И наша цель сегодня помочь вам разобраться, какой смартфон выбрать, если у вас приоритет на лучшую камеру, однако и другие аспекты важны. Однако здесь идеала нет, поскольку каждый из вариантов будет предлагать тот или иной компромисс.





ТОП ЛУЧШИХ КАМЕРОФОНОВ ДО 20000 грн:



Название модели Процессор Матрица Камеры Сравнить цены Google Pixel 7 Tensor G2 Samsung GN1 Перейти Xiaomi 12 Snapdragon 8 Gen 1 Sony IMX 766 Перейти ﻿Realme GT 2 Pro Snapdragon 8 Gen 1 Sony IMX 766 Перейти Galaxy A54 Exynos 1380 Sony IMX 766 Перейти Google Pixel 6a Google Tensor ﻿Sony IMX 363 Перейти





Для начала нужно понять, что идеальных смартфонов не бывает и у каждого есть свои плюсы и минусы. Здесь будет не только о камере, но и о других характеристиках, если смартфон имеет явные недостатки или плюсы







Google Pixel 7

Наш рейтинг открывает смартфон от Google, любимец техногиков – Pixel 7. Google славится своими камерами, и последние 5 лет они постоянно попадают в топы смартфонов по этому параметру, ведь именно их программные алгоритмы постоянно портят на разные смартфоны, и этот девайс обычно сравнивают не с средним сегментом, а с флагманами как iPhone 14 Pro Max или Galaxy s23 Ultra, которые стоят вдвое дороже как минимум, а в этом сегменте за камерой он выступает лидером:



С сильных сторон стоит отметить основную камеру и фронталку, ведь большинство китайских смартфонов не знают, что такое 4к на фронтальной камере. А еще идеальное взаимодействие с Android так, как это затеяла компания Google без посторонних идей. Прошивка стабильная, а какие-то баги вылезают довольно редко.

Тот самый случай "айфона на андроид", где после первого запуска настраивать что-то не хочется: все "из коробки" работает комфортно и что-то менять особенно желания нет, да и разгуляться не особо где есть, однако идея "вся система в одном стиле - под обои придумана именно компанией Google. Большинство приложений уже имеет по меньшей мере тематическую иконку, а новые приложения многие уже пишет по гайдлайнам Google, благодаря чему они выглядят максимально схожими.









Относительно других характеристик – не самый мощный Tensor G2, 90 гц экран (неплохой, но у Xiaomi 12 он лучше), влагозащита по стандарту IP68, Samsung GN1 – основная камера, медленная зарядка до 30Вт, а еще этот смартфон выделяется среди серой массы смартфонов: Google Pixel видно издалека. Смартфон для тех, кто просто хочет взять смартфон на пару лет и забить на все остальное, особенно это подходит для тех, у кого ноутбук или пк играют первую роль среди гаджетов.





Плюсы смартфона:

Сверхкрутая основная камера (сенсор камеры – GN1)

Запись в 4к на все модули камер

IP68

Программное обеспечение

Премильные тактильные впечатления





Минусы смартфона:



Медленная зарядка

Небольшой угол обзора сверхшироугольника (114 градусов)

Официальная гарантия отсутствует в Украине





Google Pixel 7





Xiaomi 12

Смартфон, который не для каждого, но имеет свои значимые плюсы, в виде лучших тактильных впечатлений среди всех в этом списке. Xiaomi 12 имеет особенность в камере – его фотографии делаются так, чтобы вы сразу хотели выложить их в Instagram – насыщенные и контрастные. Однако и минусы у него есть: не рекомендую брать китайскую версию, поскольку в ней была нехватка с запотеванием линз камер. У глобального такой проблемы нет.





Среди других характеристик – горячий Snapdragon 8 Gen 1, 67-вт быстрая зарядка, беспроводная зарядка, отсутствие влагозащиты, Sony IMX 766 основная камера, чрезвычайно приятный на ощупь, а также лучший экран среди всех перечисленных здесь. Однако, это Xiaomi, довольно плохой бренд в плане оптимизации своего программного обеспечения MIUI, и не исключено что этот смартфон сломают каким-то обновлением, что единственным вариантом будет установить кастомную прошивку.









Достоинства:



Лучший дизайн среди предложенных

Быстрая зарядка

Премиальная вибрация, наиболее интегрированная в систему среди всех





Недостатки:

Нестабильная прошивка MIUI

"горячий" чип, в результате чего возможны перегревы





Xiaomi 12

Realme GT 2 PRO



Куда же топ, где Xiaomi, но нет Realme? GT 2 Pro – прямой конкурент вышеупомянутого Xiaomi, и он выделяется лучшим из всего списка сверхшироугольника с углом 150 градусов (когда у конкурентов 114-120), поэтому этот смартфон самый лучший среди всех в сверхшироугольной камере, в то время как другие модули совсем немного хуже чем конкурентов, однако начинающие влогеры, которым нужно захватить больший угол заценят. Да и основной вы вряд ли разочаруетесь, потому что откровенно плохих смартфонов здесь нет.





Прошивка – стабильная, простая, гибкая. Но, это не тот опыт, когда ты однажды настроил смартфон от Google и забыл, эта прошивка для тех, кто хочет и поиграть с иконками, изменить их форму, размер и тп.



Характеристики: Snapdragon 8 Gen 1 с лучшей системой охлаждения среди этих смартфонов, быстрая зарядка 67 Вт, Sony IMX 766 основная камера, 150 градусов ультраширик, плоский дисплей с LTPO до 120 Гц. Беспроводной зарядки – нет.









Плюсы:

Лучший сверхширокоугольник

Быстрая зарядка

Широкий угол на фронталке и самый широкий на сверхшироугольнике





Минусы:

Чуть хуже основная камера чем у конкурентов









Realme GT 2 PRO





Samsung Galaxy A54

Один из тех смартфонов, который можно приобрести в любом магазине внутри страны, универсальная лопата от Корейского гиганта предлагает универсальный набор того, что вам нужно, однако какой-то ключевой фишки - нет. Выходит, что его универсальность и баланс это и есть его фишка? Вас не разочарует ни его камера, ни его повседневная работа, хотя для геймеров он не подойдет, потому что процессор ослаб. И зарядка медленная. Кстати, умеет снимать на фронталку в 4к.





Применительно к прошивке - One UI стабильна, однако она слишком перегружена: Samsung навязывает свои сервисы галереи, сообщений, свой менеджер паролей, свой браузер и тп: вы можете это изменить, но это в любом случае занимает время, час-два вам придется с им "поиграть", если ваша жизнь тесно связана с сервисами Google, чтобы настроить то, что в Google Pixel по умолчанию.



Технические характеристики: Exynos 1380 (самый слабый из всех в этом списке), Sony IMX 766 основная камера, медленная зарядка 25 Вт, экран 120 Гц, плоский. Тактильно этот смартфон хуже других, потому что рамка пластиковая, вибрация немного хуже других. Этот смартфон во всем "чуть хуже других", но нигде никакого провала нет – он не лагает, зарядить можно ночью, а большинство людей используют смартфон в чехлах – если для вас это не является проблемой – он не станет для вас плохим решением









Плюсы:





Лучший сервис внутри страны;

влагозащита IP67;

Запись в 4к на основные модули камер

Сбалансированный набор камер;





Минусы:





пластиковая рамка;

производительности может не хватить для очень требовательных игр;

небольшая мощность зарядки.

Худший тактильный виброотзыв среди конкурентов





Samsung Galaxy A54

Google Pixel 6a

Самая дешевая модель из списка, но по своей философии чем-то похожа на Galaxy A54: баланс всего. Только еще дешевле: в хороший день его можно урвать чуть ли не за 10000 гривен. Конечно, вдвое более низкая цена не может пройти бесследно - у него нет фишек, которые могут его выделить, однако за свои деньги предлагает почти все то, что предлагают конкуренты где-то на 97%, а по камере он уверен середняк среди всех конкурентов, потому что нигде не проигрывает благодаря программным алгоритмам Google.





На бумаге смартфон выглядит довольно плохо, однако это тот самый случай, когда на бумаге не равняется на практике: Google Tensor 1, медленная зарядка 18 Вт (худший результат среди всех), 60 Гц экран (худший результат среди всех), Sony IMX 363 ( самый слабый из всех модуль камеры).



Но это тот самый случай, когда это не имеет значения: Google алгоритмы извлекают эту камеру и делают ее на уровне (а иногда и лучше) других конкурентов с Sony IMX 766, а по видео даже перегоняя Samsung A54 и Realme GT 2 Pro, все же процессор Tensor достался этому смартфону от старшего Pixel 6, и алгоритмы обработки тоже от него, но он все еще хуже, чем Pixel 7.

Как и в случае с Samsung можно немного потерпеть с зарядкой и дисплеем, все же не забываем, что его можно взять по меньшей мере на 30% дешевле конкурентов, поэтому философия этих двух аппаратов максимально схожа.





Плюсы:

Очень компактный и подойдет уставшим от лопастей.

Камера

Цена

Влагозащита IP67





Минусы:



Очень медленная зарядка (смартфон будет заряжаться +-2 часа)

Частота обновления дисплея 60 Гц

Отсутствие гарантии в Украине

Pixel 6a







ВЫВОДЫ

С моделями ознакомились. Как вы видите, в этом сегменте идеальных смартфонов нет и все предлагают некоторые компромиссы, теперь осталось только подвести итоги и определить лучшие смартфоны по определенным критериям:





Лучшая камера в целом: Google Pixel 7;

Лучший сверхширокоугольник – Realme GT 2 Pro.

Лучшая фронталка, основа, видеосъемка - Google Pixel 7;

Лучший смартфон из сегодняшней подборки (ТОП 1) – Google Pixel 7;

Лучший смартфон (ТОП 2) – Xiaomi 12;

Лучший оптимальный смартфон по соотношению цены и качества – Google Pixel 6A;

Если вам обязательно нужна гарантия от производителя – что угодно, кроме Google Pixel;

Напомним, что все эти смартфоны так или иначе снимают хорошо и вы не разочаруетесь взяв любой из этих 5. Однако нужно спросить себя: хотите ли вы, чтобы ваш смартфон заряжался за 30-40 минут, важна ли вам гарантия, или лучшей ради лучшей камеры вы готовы пойти на компромисс по таким вопросам.







Напишите в комментариях, какой смартфон больше всего заинтересовал вас.





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