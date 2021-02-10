ТОП-5 лучших смартфонов Xiaomi до 12 000 грн – Redmi и Poco

223

Бренд Xiaomi всегда считался королем бюджетного сегмента. Они выпускают настоящие ТОПы за свои деньги и практически не имеют достойных конкурентов.

Если вы подбираете недорогое мобильное устройство в пределах 10-12 тысяч грн, то в ассортименте Сяоми точно найдется соответствующая модель. Мы составили подборку из 5 лучших телефонов Redmi и Poco, которые можно купить до 12 000 грн.

ТОП-5 лучших телефонов Xiaomi до 12 000 грн

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Poco X5 Pro

Poco X6

Выводы

В этом рейтинге будут перечислены доступные модели с характеристиками среднего уровня. Они идеально подойдут для базового использования: неприхотливые игры, создание любительских фото, общение в мессенджерах.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

﻿

Подборку открывает смартфон из линейки Redmi, выпущенный в 2022 году. До сих пор мобильное устройство остается очень актуальным. У него установлен 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1080 x 2400 пикселей и яркостью 900 нит.

Процессор здесь используется Mediatek Dimensity 1080 – отличный среднеуровневый вариант. С производительностью аппарата у вас не возникнет проблем. Есть четыре модификации памяти: 6/128, 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ.

Задняя крышка Redmi Note 12 Pro 5G стеклянная с пластиковыми гранями. Габариты составляют 163x76x8 мм с весом 187 граммов. Смартфон имеет небольшую влагозащиту IP53. Технологии eSIM отсутствуют.

Из коробки девайс работает на Android 12 с MIUI 13, но будет возможность обновиться до более свежей версии.

Камеры Redmi Note 12 Pro 5G отличны для своего ценового сегмента: главный сенсор на 50 Мп с OIS, ультраширокий на 8 Мп и макро на 2 Мп. Записывать видео можно в 4K@30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп и с записью видеороликов в 1080p@/60fps.

Емкость батареи Редми Ноут 12 Про 5G составляет 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой. Производитель заявляет, что до 100% смартфон заряжается за 46 минут, что является нормой.

Плюсы:

Качественный AMOLED-экран с высоким разрешением;

Главная камера с OIS;

Запись видео в 4K @ 30fps;

Хорошая автономность.

Минусы:

Пластиковый каркас.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

﻿

Далее обсудим Redmi Note 13 Pro 4G – еще один крутой телефон, но без поддержки 5G. В нем предлагается 6.67-дюймовый AMOLED-экран разрешением 1080 x 2400 точек, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит.

Корпус здесь полностью пластик, но смотрится смартфон стильно. Найти модель можно в цветах Midnight Black, Lavender Purple и Forest Green. От влаги девайс защищен по стандарту IP54. Подключить eSIM, к сожалению, не сможете.

Теперь о железе: на борту Redmi Note 13 Pro 4G – популярный процессор начального уровня Mediatek Helio G99 Ultra с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Постоянное хранилище емкостью 256 или 512 ГБ. С завода на телефоне установлен Android 13 из MIUI 14.

В качестве дополнительных преимуществ отметим слот microSDXC и аудиоджек. Ну и, конечно, камеры. Это главная фишка Рэдми Ноут 13 Про 4G. А все благодаря 200-мегапиксельному модулю с оптической стабилизацией и записью видео в 1080p@/60fps. Ультраширик на 8 Мп тоже неплохой.

Ситуация с автономностью у Redmi Note 13 Pro 4G такая же, как и у предыдущей модели. Это аккумулятор на 5000 мАч и 67-ваттная зарядка.

Плюсы:

Прекрасный дисплей;

Хороший процессор Mediatek Helio G99 Ultra;

Камера на 200 Мп;

Нет проблем с автономностью.

Минусы:

Телефон полностью из пластика;

Работа только в сети 4G.

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi Redmi Note 13 5G

﻿

Хотите телефон из тринадцатой линейки Редми и при этом вам важна сеть 5G? Обратите внимание на Redmi Note 13 5G с 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Также тринадцатый Редмик может похвастаться хорошим процессором начально среднего уровня Dimensity 6080. Если не играете в мощные игры, то будете абсолютно довольны производительностью аппарата. Есть несколько версий: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.

К сожалению, Redmi Note 13 5G выполнен из пластика, чем не отличается от других бюджетников. Но есть влагозащита IP54, а габариты просто стандартные – 161.11 x 74.95 x 7.6 мм с весом 174 грамма. Технология eSIM, к сожалению, не поддерживается.

Главный модуль Редми Ноут 13 5G с разрешением 100 Мп. Фотографирует смартфон хорошо, серьезных претензий к нему нет. Ультраширик с разрешением 8 Мп, а записывать видео на заднюю камеру можно в 1080p@30fps.

Теперь об автономности Redmi Note 13 5G: емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка на 33 Вт. Это уже привычная нам картина, так что комментировать здесь нечего. Дружно двигаемся к следующему красавцу.

Плюсы:

Хороший экран;

обычная производительность;

Аккумулятор на 5000 мАч;

Доступная цена.

Минусы:

Пластиковый корпус;

Зарядка всего 33 Вт.

Poco X5 Pro

Poco X5 Pro

﻿

Серию Redmi рассмотрели, но не забываем, что Xiaomi имеет отличный суббренд под названием Poco. Там вы найдете настоящий топ за свои деньги. Рекомендуем обратить внимание на Poco X5 Pro – абсолютный хит в среднебюджетном сегменте.

Poco X5 Pro может похвастаться 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 900 нит. В материалах корпуса используется только пластик.

Размеры у Поко Х5 Про следующие – 162.9 x 76 x 7.9 мм весом 181 грамм. Имеется влагозащита по стандарту IP53. Приобрести смартфон можно в цветах Astral Black, Horizon Blue и Poco Yellow.

«Сердцем» Poco X5 Pro является 6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 778G 5G с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища: 128 или 256 ГБ. Сначала телефон функционирует на Android 12, но уже доступно обновление до более свежих версий.

Телефон получил вполне хорошие камеры: главный модуль на 108 Мп, ультраширокий 8 Мп и макро 2 Мп. Видео можно писать в 4K @ 30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп просто неплохая, селфи симпатичны.

Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч Poco X5 Pro может работать до двух дней на одном заряде. И завершающий штрих – это зарядка мощностью 67 Вт.

Плюсы:

Качественный AMOLED-экран;

Процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G;

Нормально снимает;

Отличная автономность.

Минусы:

Пластиковый корпус;

Не всем понравится дизайн.

Poco X6

Poco X6

﻿

Последний герой в сегодняшнем рейтинге – это Poco X6 с 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1220 x 2712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью на пике 1800 нит. Вас не удивит, что корпус в Поко Х6 пластиковый.

Размеры стандартные, хоть и большие: 161.2 х 74.3 х 8 мм при массе 181 грамм. Есть защита от брызг IP54. Смотрится телефон симпатично, хотя в дизайне есть фирменные фишки от Поко. Найти аппарат можно в универсальных цветах Black, White, Blue.

Железо у Poco X6 относится к среднебюджетному уровню. Это Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, построенный по 4 нанометрам. В AnTuTu телефон набирает около 530 тысяч баллов. Производительности вам хватит для повседневных задач.

Основная камера у Поко Х6 на три модуля: главный 64 Мп, ультраширокий 8 Мп и макро 2 Мп. Запись видео ведется в 4K @ 30fps. Параметры фронтальной камеры привычны: 16 Мп и запись видеороликов в 1080p@30/60fps.

Батарея у Poco X6 с емкостью 5100 мАч и 67-ваттной зарядкой. Получаем стандартные параметры автономности: работа на одном заряде до двух дней и подкормка до 100% за 45 минут.

Плюсы:

Крутые параметры экрана;

Хорошая повседневная производительность;

Запись видео в 4K @ 30fps;

Отличная автономность.

Минусы:

Корпус полностью из пластика.

Выводы

Мы рассказали вам о 5 лучших смартфонах Xiaomi от суббрендов Redmi и Poco. Предлагаем подвести краткие итоги:

Лучший смартфон Xiaomi до 12 000 грн на начало 2024 года с поддержкой 5G – Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ;

Лучший телефон Xiaomi до 12 000 грн на начало 2024 года с отличными камерами – Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G ;

Лучший доступный смартфон Xiaomi до 12 000 грн на начало 2024 года – Xiaomi Redmi Note 13 5G ;

Лучший смартфон Xiaomi с мощным железом до 12 000 грн на начало 2024 года – Poco X5 Pro ;

Лучший смартфон Xiaomi с крутым экраном до 12 000 грн на начало 2024 года – Poco X6 .

Напишите в комментариях, какой смартфон из сегодняшней подборки больше всего вас заинтересовал.