ТОП-5 лучших смартфонов Xiaomi до 12 000 грн – Redmi и Poco
Бренд Xiaomi всегда считался королем бюджетного сегмента. Они выпускают настоящие ТОПы за свои деньги и практически не имеют достойных конкурентов.
Если вы подбираете недорогое мобильное устройство в пределах 10-12 тысяч грн, то в ассортименте Сяоми точно найдется соответствующая модель. Мы составили подборку из 5 лучших телефонов Redmi и Poco, которые можно купить до 12 000 грн.
ТОП-5 лучших телефонов Xiaomi до 12 000 грн
В этом рейтинге будут перечислены доступные модели с характеристиками среднего уровня. Они идеально подойдут для базового использования: неприхотливые игры, создание любительских фото, общение в мессенджерах.
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
Подборку открывает смартфон из линейки Redmi, выпущенный в 2022 году. До сих пор мобильное устройство остается очень актуальным. У него установлен 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1080 x 2400 пикселей и яркостью 900 нит.
Процессор здесь используется Mediatek Dimensity 1080 – отличный среднеуровневый вариант. С производительностью аппарата у вас не возникнет проблем. Есть четыре модификации памяти: 6/128, 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ.
Задняя крышка Redmi Note 12 Pro 5G стеклянная с пластиковыми гранями. Габариты составляют 163x76x8 мм с весом 187 граммов. Смартфон имеет небольшую влагозащиту IP53. Технологии eSIM отсутствуют.
Из коробки девайс работает на Android 12 с MIUI 13, но будет возможность обновиться до более свежей версии.
Камеры Redmi Note 12 Pro 5G отличны для своего ценового сегмента: главный сенсор на 50 Мп с OIS, ультраширокий на 8 Мп и макро на 2 Мп. Записывать видео можно в 4K@30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп и с записью видеороликов в 1080p@/60fps.
Емкость батареи Редми Ноут 12 Про 5G составляет 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой. Производитель заявляет, что до 100% смартфон заряжается за 46 минут, что является нормой.
Плюсы:
- Качественный AMOLED-экран с высоким разрешением;
- Главная камера с OIS;
- Запись видео в 4K @ 30fps;
- Хорошая автономность.
Минусы:
- Пластиковый каркас.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
Далее обсудим Redmi Note 13 Pro 4G – еще один крутой телефон, но без поддержки 5G. В нем предлагается 6.67-дюймовый AMOLED-экран разрешением 1080 x 2400 точек, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит.
Корпус здесь полностью пластик, но смотрится смартфон стильно. Найти модель можно в цветах Midnight Black, Lavender Purple и Forest Green. От влаги девайс защищен по стандарту IP54. Подключить eSIM, к сожалению, не сможете.
Теперь о железе: на борту Redmi Note 13 Pro 4G – популярный процессор начального уровня Mediatek Helio G99 Ultra с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Постоянное хранилище емкостью 256 или 512 ГБ. С завода на телефоне установлен Android 13 из MIUI 14.
В качестве дополнительных преимуществ отметим слот microSDXC и аудиоджек. Ну и, конечно, камеры. Это главная фишка Рэдми Ноут 13 Про 4G. А все благодаря 200-мегапиксельному модулю с оптической стабилизацией и записью видео в 1080p@/60fps. Ультраширик на 8 Мп тоже неплохой.
Ситуация с автономностью у Redmi Note 13 Pro 4G такая же, как и у предыдущей модели. Это аккумулятор на 5000 мАч и 67-ваттная зарядка.
Плюсы:
- Прекрасный дисплей;
- Хороший процессор Mediatek Helio G99 Ultra;
- Камера на 200 Мп;
- Нет проблем с автономностью.
Минусы:
- Телефон полностью из пластика;
- Работа только в сети 4G.
Xiaomi Redmi Note 13 5G
Хотите телефон из тринадцатой линейки Редми и при этом вам важна сеть 5G? Обратите внимание на Redmi Note 13 5G с 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Также тринадцатый Редмик может похвастаться хорошим процессором начально среднего уровня Dimensity 6080. Если не играете в мощные игры, то будете абсолютно довольны производительностью аппарата. Есть несколько версий: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.
К сожалению, Redmi Note 13 5G выполнен из пластика, чем не отличается от других бюджетников. Но есть влагозащита IP54, а габариты просто стандартные – 161.11 x 74.95 x 7.6 мм с весом 174 грамма. Технология eSIM, к сожалению, не поддерживается.
Главный модуль Редми Ноут 13 5G с разрешением 100 Мп. Фотографирует смартфон хорошо, серьезных претензий к нему нет. Ультраширик с разрешением 8 Мп, а записывать видео на заднюю камеру можно в 1080p@30fps.
Теперь об автономности Redmi Note 13 5G: емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка на 33 Вт. Это уже привычная нам картина, так что комментировать здесь нечего. Дружно двигаемся к следующему красавцу.
Плюсы:
- Хороший экран;
- обычная производительность;
- Аккумулятор на 5000 мАч;
- Доступная цена.
Минусы:
- Пластиковый корпус;
- Зарядка всего 33 Вт.
Poco X5 Pro
Серию Redmi рассмотрели, но не забываем, что Xiaomi имеет отличный суббренд под названием Poco. Там вы найдете настоящий топ за свои деньги. Рекомендуем обратить внимание на Poco X5 Pro – абсолютный хит в среднебюджетном сегменте.
Poco X5 Pro может похвастаться 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 900 нит. В материалах корпуса используется только пластик.
Размеры у Поко Х5 Про следующие – 162.9 x 76 x 7.9 мм весом 181 грамм. Имеется влагозащита по стандарту IP53. Приобрести смартфон можно в цветах Astral Black, Horizon Blue и Poco Yellow.
«Сердцем» Poco X5 Pro является 6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 778G 5G с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища: 128 или 256 ГБ. Сначала телефон функционирует на Android 12, но уже доступно обновление до более свежих версий.
Телефон получил вполне хорошие камеры: главный модуль на 108 Мп, ультраширокий 8 Мп и макро 2 Мп. Видео можно писать в 4K @ 30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп просто неплохая, селфи симпатичны.
Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч Poco X5 Pro может работать до двух дней на одном заряде. И завершающий штрих – это зарядка мощностью 67 Вт.
Плюсы:
- Качественный AMOLED-экран;
- Процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G;
- Нормально снимает;
- Отличная автономность.
Минусы:
- Пластиковый корпус;
- Не всем понравится дизайн.
Poco X6
Последний герой в сегодняшнем рейтинге – это Poco X6 с 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1220 x 2712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью на пике 1800 нит. Вас не удивит, что корпус в Поко Х6 пластиковый.
Размеры стандартные, хоть и большие: 161.2 х 74.3 х 8 мм при массе 181 грамм. Есть защита от брызг IP54. Смотрится телефон симпатично, хотя в дизайне есть фирменные фишки от Поко. Найти аппарат можно в универсальных цветах Black, White, Blue.
Железо у Poco X6 относится к среднебюджетному уровню. Это Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, построенный по 4 нанометрам. В AnTuTu телефон набирает около 530 тысяч баллов. Производительности вам хватит для повседневных задач.
Основная камера у Поко Х6 на три модуля: главный 64 Мп, ультраширокий 8 Мп и макро 2 Мп. Запись видео ведется в 4K @ 30fps. Параметры фронтальной камеры привычны: 16 Мп и запись видеороликов в 1080p@30/60fps.
Батарея у Poco X6 с емкостью 5100 мАч и 67-ваттной зарядкой. Получаем стандартные параметры автономности: работа на одном заряде до двух дней и подкормка до 100% за 45 минут.
Плюсы:
- Крутые параметры экрана;
- Хорошая повседневная производительность;
- Запись видео в 4K @ 30fps;
- Отличная автономность.
Минусы:
- Корпус полностью из пластика.
Выводы
Мы рассказали вам о 5 лучших смартфонах Xiaomi от суббрендов Redmi и Poco. Предлагаем подвести краткие итоги:
- Лучший смартфон Xiaomi до 12 000 грн на начало 2024 года с поддержкой 5G – Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ;
- Лучший телефон Xiaomi до 12 000 грн на начало 2024 года с отличными камерами – Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G ;
- Лучший доступный смартфон Xiaomi до 12 000 грн на начало 2024 года – Xiaomi Redmi Note 13 5G ;
- Лучший смартфон Xiaomi с мощным железом до 12 000 грн на начало 2024 года – Poco X5 Pro ;
- Лучший смартфон Xiaomi с крутым экраном до 12 000 грн на начало 2024 года – Poco X6 .
Напишите в комментариях, какой смартфон из сегодняшней подборки больше всего вас заинтересовал.