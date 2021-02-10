ТОП 5 ошибок при продвижении в LinkedIn и как их избежать

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Одним из самых эффективных способов развивать личный бренд, находить клиентов и партнеров, искать новую работу и позиционировать компанию на рынке является продвижение в LinkedIn . Более 900 миллионов пользователей по всему миру – огромная социальная сеть возможностей.

Но, как и любой инструмент, LinkedIn дает результаты только при грамотном использовании. Разберем 5 наиболее распространенных ошибок, тормозящих раскрутку в LinkedIn, и поделимся советами, как их избежать.

1. Незаполненный или неструктурированный профиль

Ваш профиль – ваше цифровое резюме. Именно на его основе другие пользователи (и алгоритмы) решают, взаимодействовать с вами или нет. Если у вас нет профессиональной обложки, не заполнены главные разделы, вы упускаете множество возможностей.

Как это исправить:

заполните как можно больше разделов профиля;

добавьте профессиональную фотографию и обложку;

создайте информативный заголовок, содержащий ключевые слова, релевантные вашей сфере.

Также важно регулярно обновлять профиль, особенно после смены работы или новых достижений.

2. Отсутствие контента или бессистемные публикации

Еще одна популярная ошибка – ничего не публиковать или же создавать хаотический контент без четкой цели. Так социальная сеть не понимает, о чем ваш аккаунт, и не продвигает его. Чтобы повысить видимость, нужно иметь ясное понимание, зачем вы ведете страницу: поиск работы, привлечение клиентов или построение персонального бренда.

Советы:

используйте публикации-карусели и инфографику;

добавляйте ключевые слова в посты;

не бойтесь делиться взглядами на события, профессиональными кейсами, личными инсайтами.

Контент должен быть регулярным, полезным и человечным. Люди покупают у людей – даже в сфере B2B.

3. Игнорирование коммуникации

LinkedIn – это не только о «показать себя», но и добавить комментарий, поддержать коллегу, поблагодарить автора за мысль. Отсутствие активности в ленте и под чужими постами снижает охват вашего профиля.

Что делать:

комментируйте релевантные сообщения вашей целевой аудитории;

отвечайте на упоминания, приглашения, теги;

делитесь мнениями под постами знакомых – не шаблонно, а искренне.

Это работает лучше многих публикаций. И именно так формируется креативная практика личного присутствия в сети.

4. Игнорирование алгоритмов платформы

LinkedIn продвигает контент, с которым взаимодействуют. Если у вас мало реакций, комментариев или репоста, охват будет низким. А если еще и нарушаете правила сообщества или используете слишком много эмодзы, публикация рискует не появиться в лентах.

Как сделать контент видимым:

используйте релевантные хештеги и упоминания;

создавайте публикации, призывающие к дискуссии;

следите за обновлениями LinkedIn и адаптируйтесь к изменениям.

Алгоритм "любит" искренность, последовательность и экспертность. Это практика, которую важно знать всем, кто занимается SMM продвижением в LinkedIn.

5. Игнорирование SEO-принципов

Если в вашем профиле и публикациях нет ключевых слов, вас будет сложно найти. А именно поиск – один из главных каналов видимости на платформе.

Как избежать этой ошибки:

определите список ключевых слов, которые использует ваша аудитория;

добавьте их в заголовок, описание, резюме и посты;

анализируйте конкурентов и адаптируйте свою стратегию.

Этот подход позволит продвигаться органически без дополнительных вложений. А еще сформирует представление о вас как о специалисте.

Выводы

LinkedIn – мощный инструмент для профессионального роста. Но только тогда, когда вы избегаете базовых ошибок и строите свое присутствие осмысленно. Оформленный профиль, релевантный контент, регулярное взаимодействие и учет алгоритмов помогают вам повысить видимость и создать реальную ценность для аудитории.

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