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ТОП-5 смартфонов для школьников и студентов

Наиболее популярными смартфонами для учащихся являются S25 Samsung и OnePlus Nord 5. Однако есть множество и других достойных вариантов. Предлагаем вам ознакомиться с 5 лучшими моделями, которые подойдут для школы и не только.

Samsung Galaxy S25

Первый в нашем рейтинге S25, получивший прочный корпус Armor Aluminum с укрепленным стеклом Victus 2. Размер экрана составляет 6,2", что удобно для размещения в кармане, рюкзаке и сумке. Невероятную продуктивность и скорость работы гарантирует чип Snapdragon 8 Elite. Поддержка интеллектуальных опций сделает использование еще более комфортным:





переключение между приложениями с помощью боковой кнопки;

Gemini Live ответит на все вопросы и поможет с презентациями;

стройте персональные планы и получайте отчеты;

ищите объекты с помощью Circle to Search;

делайте идеальные кадры с помощью AI ProVisual.

Купить Самсунг С25 можно для активной работы на протяжении всего дня, ведь автономность достигает 29 часов, а подзарядка занимает минимум времени.





OnePlus Nord 5

Еще один свежий флагман, получивший сдержанный дизайн и отменные характеристики. ВанПлас Норд 5 получил дисплей 6,77" с поддержкой Ultra HDR и эксклюзивное защитное покрытие Glass 7i. Смартфон работает на базе Snapdragon 8s Gen 3 и имеет 8 Гб или 12 Гб ОЗУ, а хранилище можно выбрать на 256 и 512 Гб.

Одно из преимуществ модели – долгая работа на одном заряде за счет энергоэффективного чипа и мощной батареи емкостью 6800 мАч. Супербыстрая подзарядка на 80 Вт гарантирует быстрое восстановление работоспособности гаджета.





Xiaomi Redmi Note 14

Отличный бюджетный вариант Note 14 Redmi получил мощный процессор и крупный 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Модель дополнена базовым набором AI-функций, включая «умное» удаление объектов с фото, улучшение неба, контекстная помощь от Gemini.

Смартфон оборудован основной камерой на 108 Мп для создания профессиональных кадров. Невероятный звук гарантируют стереодинамики, а хорошую автономность – батарея на 5500 мАч. Быстрая 33-ваттная подзарядка позволяет восстановить заряд за 77 минут.





POCO X7 Pro

Достойная модель с качественным AMOLED-дисплеем и адаптивной частотой обновления. Mediatek Dimensity 8400 Ultra дополнен надежной системой охлаждения, что в тандеме гарантирует хорошую производительность в любых программах и комфортный гейминг.

Модель имеет легкий вес и минимальную толщину всего 8,2 мм. Аккумулятор на 6000 мАч предоставляет длительную автономность.





Nothing Phone (3a)

Модель выделяется уникальным дизайном со светящимися элементами вокруг камеры. Каждая деталь дизайна продумана и делает этот смартфон неповторимым. За работу отвечает чип Snapdragon 7S Gen 3 и «чистая» система Android. Поддерживается соединение 5G.

Продвинутый графический движок в играх повышает продуктивность на 11%. Делать фото и видео можно на тыльную камеру с основным сенсором 50 Мп и фронтальную 32 Мп. Благодаря батарее 5000 мАч смартфон спокойно работает в смешанном режиме целые стуки.





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