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Очередной год подходит к концу, и вскоре начнутся новогодние скидки. Если не успели обновить свой старенький телефон, давайте обсудим лучшие смартфоны 2023 года в соотношении цена/качество. Уже было сделано много обзоров, тестов и выводов. Также хотим представить вашему вниманию мнение авторов блога «ЦінаЯкість».

Топ-5 смартфонов по цене и качеству

В этой подборке собраны модели разных категорий: от бюджетников до субфлагманов. Основная цель рейтинга – представить устройства разных классов, которые имеют оптимальное соотношение цена/качество на фоне как китайских, так и брендовых производителей техники.

Realme C55

Открывает наш рейтинг смартфонов по цене и качеству бюджетная модель Realme C55 с IPS-дисплеем (6,72-дюймов), разрешение которого составляет 2400 на 1080 точек. Производитель указывает пиковую яркость в 680 Нит. При этом экран имеет частоту смены кадров в 90 Гц.

Что касается железа: установлен процессор Helio G88 и 6 гигабайт ОЗУ. В тестах бенчмарка АнТуТу смартфон набирает чуть больше 270 тысяч баллов.

Realme C55 оснащается батареек на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Oppo SuperVOOC (33 Вт). Время автономной работы в тестах PCMark составляет около 12 часов. Быстрая зарядка при этом позволяет восстановить аккумулятор на 50% всего за 30 минут.

Камера смартфона имеет два сенсора, ведущий из которых OV64B получил разрешение в 64 Мп и подобные решения применяются в гораздо более дорогих смартфонах. Можно снимать видео в FHD до 60 FPS.

Плюсы:

зарядка 33 Вт;

неплохой дисплей;

отличная камера для своей цены.

Минусы:

не новый процессор.

Poco X5 Pro

Если не знаете, какой выбрать смартфон до 12000 гривен, также рекомендуем обратить внимание на модель Poco X5 Pro с процессором Snapdragon 778G 5G. В AnTuTu этот телефон с 8 гигабайтами ОЗУ набирает больше 600 тысяч баллов. Благодаря функции Dynamic RAM 3.0 предусмотрена возможность расширения оперативной памяти до 13 гигабайт.

В отличие от многих конкурентов, здесь используется достаточно яркий экран (500 Нит) на Amoled-матрице с частотой смены кадров в 120 Гц. Есть защиты от ШИМ в виде технологии DC Dimming.

Poco X5 Pro имеет аккумулятор на 5000 мАч, который в тестах PCMark демонстрирует автономность на уровне 13 часов.

Основная камера этого китайского смартфона имеет 3 сенсора, включая главный на 108 мегапикселей с апертурой f/1.9. Оптической стабилизации нет. Однако, смартфон может снимать 4К при 30 кадрах в секунду.

Плюсы:

плавная картинка;

неплохой процессор;

основной сенсор 108 Мп;

быстрая зарядка 67 Вт.

Минусы:

макрокамера на 2 мп.

Motorola Edge 30 Fusion

Для многих пользователей настоящим открытием стала модель Motorola Edge 30 Fusion. Компания действительно активно развивается, и привлекает к себе все больше внимания поклонников. Указанная модель пополняет наш топ-5 смартфонов по цене и качеству в силу сразу нескольких явных преимуществ.

Во-первых, смартфон имеет OLED-дисплей с частотой в 144 Гц и пиковой яркостью 1100 Нит. За его защиту отвечает стекло Gorilla Glass v5.

Во-вторых, Motorola Edge 30 Fusion получил процессор Snapdragon 888+ 5G, с помощью которого удается набрать в АнТуТу свыше 827 тысяч баллов. Батарея поддерживает стандарт зарядки Motorola TurboPower с мощностью в 68 Вт.

Основная камера имеет 3 модуля с оптической стабилизацией и возможностью съемки видео в формате 8К при 30 fps. Есть режим замедленной съемки.

Плюсы:

частота смены кадров;

быстрая зарядка 68 Вт;

поддержка 8К-видео;

неплохая производительность.

Минусы:

не хватает защиты от влаги.

Xiaomi 13T Pro

Определенно привлекательным субфлагманом с точки зрения соотношения цена/качество является модель Xiaomi 13T Pro с поддержкой LTPO-дисплея на Amoled-матрице. Динамическая частота смены кадров варьируется в диапазоне от 1 до 144 Гц.

Производительность свыше 1,4 млн баллов в АнТуТу обеспечивает премиальный процессор Dimensity 9200+. Аккумулятор на 5000 мАч при этом поддерживает стандарт быстрой зарядки в 120 Вт. При этом смартфон обладает защитой от влаги и пыли по стандарту IP-68.

Основная камера имеет 3 модуля, поддерживает OIS и видео в формате 8К при 24 к/с.

Плюсы:

достойная камера;

LTPO-дисплей;

мощность быстрой зарядки;

Есть защита от влаги и пыли;

премиальное «железо».

Минусы:

не обнаружено.

Poco F5 Pro

Одним из лучших смартфонов по цене и качеству в 2023 году является модель Poco F5 Pro с 6,67-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 3200х1440 пикселей. Amoled-дисплей имеет 526 ppi и яркость в диапазоне 500-1000 Нит.

Высокая производительность смартфона обусловлена наличием процессора Snapdragon 8+ Gen 1 (свыше 1,3 млн баллов в АнТуТу). Есть не только быстрая зарядка (67 Вт), но и беспроводная (30 Вт). Тройная камера поддерживает 8К-видео с 24 к/сек. Естественно, предусмотрена оптическая стабилизация и много режимов съемки. «Вишенкой на торте» является защита от влаги и пыли, но по стандарту IP-53.

Плюсы:

высокая мощность;

четкость экрана;

беспроводная зарядка;

есть защита от влаги.

Минусы:

не найдено.

Какой выбрать смартфон в 2023 году?

Таким образом, сегодня в каждом ценовом диапазоне есть сразу несколько достойных смартфонов. Однако идеальных решений, на наш субъективный взгляд, нет. В любом случае придется расставлять приоритеты, и решать, что именно нужно Вам. Что касается нашего мнения:

Хороший бюджетный смартфон – Realme C55;

Один из лучших субфлагманов – Xiaomi 13T Pro;

Лидер по цене и качеству – Poco F5 Pro.

Делитесь своим мнением в комментариях относительно того, какой из телефонов считается самым достойным с точки зрения его параметров и соответствия цене.