Топ-5 смартфонов по цене и качеству 2023 года
Очередной год подходит к концу, и вскоре начнутся новогодние скидки. Если не успели обновить свой старенький телефон, давайте обсудим лучшие смартфоны 2023 года в соотношении цена/качество. Уже было сделано много обзоров, тестов и выводов. Также хотим представить вашему вниманию мнение авторов блога «ЦінаЯкість».
Топ-5 смартфонов по цене и качеству
В этой подборке собраны модели разных категорий: от бюджетников до субфлагманов. Основная цель рейтинга – представить устройства разных классов, которые имеют оптимальное соотношение цена/качество на фоне как китайских, так и брендовых производителей техники.
Realme C55
Открывает наш рейтинг смартфонов по цене и качеству бюджетная модель Realme C55 с IPS-дисплеем (6,72-дюймов), разрешение которого составляет 2400 на 1080 точек. Производитель указывает пиковую яркость в 680 Нит. При этом экран имеет частоту смены кадров в 90 Гц.
Что касается железа: установлен процессор Helio G88 и 6 гигабайт ОЗУ. В тестах бенчмарка АнТуТу смартфон набирает чуть больше 270 тысяч баллов.
Realme C55 оснащается батареек на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Oppo SuperVOOC (33 Вт). Время автономной работы в тестах PCMark составляет около 12 часов. Быстрая зарядка при этом позволяет восстановить аккумулятор на 50% всего за 30 минут.
Камера смартфона имеет два сенсора, ведущий из которых OV64B получил разрешение в 64 Мп и подобные решения применяются в гораздо более дорогих смартфонах. Можно снимать видео в FHD до 60 FPS.
Плюсы:
- зарядка 33 Вт;
- неплохой дисплей;
- отличная камера для своей цены.
Минусы:
- не новый процессор.
Poco X5 Pro
Если не знаете, какой выбрать смартфон до 12000 гривен, также рекомендуем обратить внимание на модель Poco X5 Pro с процессором Snapdragon 778G 5G. В AnTuTu этот телефон с 8 гигабайтами ОЗУ набирает больше 600 тысяч баллов. Благодаря функции Dynamic RAM 3.0 предусмотрена возможность расширения оперативной памяти до 13 гигабайт.
В отличие от многих конкурентов, здесь используется достаточно яркий экран (500 Нит) на Amoled-матрице с частотой смены кадров в 120 Гц. Есть защиты от ШИМ в виде технологии DC Dimming.
Poco X5 Pro имеет аккумулятор на 5000 мАч, который в тестах PCMark демонстрирует автономность на уровне 13 часов.
Основная камера этого китайского смартфона имеет 3 сенсора, включая главный на 108 мегапикселей с апертурой f/1.9. Оптической стабилизации нет. Однако, смартфон может снимать 4К при 30 кадрах в секунду.
Плюсы:
- плавная картинка;
- неплохой процессор;
- основной сенсор 108 Мп;
- быстрая зарядка 67 Вт.
Минусы:
- макрокамера на 2 мп.
Motorola Edge 30 Fusion
Для многих пользователей настоящим открытием стала модель Motorola Edge 30 Fusion. Компания действительно активно развивается, и привлекает к себе все больше внимания поклонников. Указанная модель пополняет наш топ-5 смартфонов по цене и качеству в силу сразу нескольких явных преимуществ.
Во-первых, смартфон имеет OLED-дисплей с частотой в 144 Гц и пиковой яркостью 1100 Нит. За его защиту отвечает стекло Gorilla Glass v5.
Во-вторых, Motorola Edge 30 Fusion получил процессор Snapdragon 888+ 5G, с помощью которого удается набрать в АнТуТу свыше 827 тысяч баллов. Батарея поддерживает стандарт зарядки Motorola TurboPower с мощностью в 68 Вт.
Основная камера имеет 3 модуля с оптической стабилизацией и возможностью съемки видео в формате 8К при 30 fps. Есть режим замедленной съемки.
Плюсы:
- частота смены кадров;
- быстрая зарядка 68 Вт;
- поддержка 8К-видео;
- неплохая производительность.
Минусы:
- не хватает защиты от влаги.
Xiaomi 13T Pro
Определенно привлекательным субфлагманом с точки зрения соотношения цена/качество является модель Xiaomi 13T Pro с поддержкой LTPO-дисплея на Amoled-матрице. Динамическая частота смены кадров варьируется в диапазоне от 1 до 144 Гц.
Производительность свыше 1,4 млн баллов в АнТуТу обеспечивает премиальный процессор Dimensity 9200+. Аккумулятор на 5000 мАч при этом поддерживает стандарт быстрой зарядки в 120 Вт. При этом смартфон обладает защитой от влаги и пыли по стандарту IP-68.
Основная камера имеет 3 модуля, поддерживает OIS и видео в формате 8К при 24 к/с.
Плюсы:
- достойная камера;
- LTPO-дисплей;
- мощность быстрой зарядки;
- Есть защита от влаги и пыли;
- премиальное «железо».
Минусы:
- не обнаружено.
Poco F5 Pro
Одним из лучших смартфонов по цене и качеству в 2023 году является модель Poco F5 Pro с 6,67-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 3200х1440 пикселей. Amoled-дисплей имеет 526 ppi и яркость в диапазоне 500-1000 Нит.
Высокая производительность смартфона обусловлена наличием процессора Snapdragon 8+ Gen 1 (свыше 1,3 млн баллов в АнТуТу). Есть не только быстрая зарядка (67 Вт), но и беспроводная (30 Вт). Тройная камера поддерживает 8К-видео с 24 к/сек. Естественно, предусмотрена оптическая стабилизация и много режимов съемки. «Вишенкой на торте» является защита от влаги и пыли, но по стандарту IP-53.
Плюсы:
- высокая мощность;
- четкость экрана;
- беспроводная зарядка;
- есть защита от влаги.
Минусы:
- не найдено.
Какой выбрать смартфон в 2023 году?
Таким образом, сегодня в каждом ценовом диапазоне есть сразу несколько достойных смартфонов. Однако идеальных решений, на наш субъективный взгляд, нет. В любом случае придется расставлять приоритеты, и решать, что именно нужно Вам. Что касается нашего мнения:
- Хороший бюджетный смартфон – Realme C55;
- Один из лучших субфлагманов – Xiaomi 13T Pro;
- Лидер по цене и качеству – Poco F5 Pro.
Делитесь своим мнением в комментариях относительно того, какой из телефонов считается самым достойным с точки зрения его параметров и соответствия цене.