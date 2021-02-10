ТОП лучших планшетов в 2023 году с впечатляющими характеристиками до 13 000

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ТОП планшетов﻿ 2023 до 13 000 грн

Лучший планшет для вас может отличаться от лучшей модели для кого-то другого, поскольку каждый использует эти устройства с большим экраном для конкретных нужд.

Для кого это игровая машина для мобильного гейминга, ведь гораздо удобнее играть игры на большом дисплее и бонусом подсоединить геймпад, а для кого это источник контента, такого как просмотр видео на YouTube или посмотреть сериал на Netflix, а есть люди, которые не могут представить рабочий процесс без планшета и становится лучшим помощником в работе, особенно это актуально для людей, работающих с документами, ведь с такими задачами современные планшеты справляются легко и их удобно переносить с собой.

Конечно, большинство потребителей считают планшет главным образом полезным как устройство для развлечений и это действительно так, ведь вам не нужно совершать лишних движений, чтобы включить ПК или мучиться с малым дисплеем смартфона, вы просто берете это замечательное устройство в руки и наслаждаетесь.

В этом руководстве вы найдете лучшие планшеты, каждый со своими сильными сторонами. Выбирая подходящий планшет, следует учитывать многие факторы. Это включает в себя операционную систему, размер, цену и характеристики.

Ниже вы найдете наш рейтинг самых лучших планшетов до 13 000 грн. Мы также перечислили лучшие iPad и лучшие Android планшеты для вас, если вы уже знаете, какую операционную систему вы хотите.

Apple iPad (9-го поколения)

Фаворит многих людей из-за своей относительно небольшой стоимости, отличные характеристики и самое главное – операционную систему, этот девайс становится лучшим помощником в выполнении многих задач. Здесь есть цельнометаллический алюминиевый корпус, знакомая всем кнопка «Домой» со сканером отпечатков пальцев (классическая, круглая, под экраном).

Есть даже разъем 3,5 мм для подключения проволочной гарнитуры – тоже редкость на сегодня. Комплект ту, в отличие от iPhone, тоже радует, нам положи кроме самого деваса и кабеля зарядки, еще блок зарядки на 20 Вт.

Через свой мощный процессор Apple A13 он превращается прямо в игрового монстра, запуская самые требовательные как игры, так и приложения на высоких настройках. А его качественный IPS-дисплей в 10.2" дает нам такую ​​возможность.

Часто данный планшет берут первоначальные криэйторы для создания графического дизайна, ведь Apple предлагает не только данный планшет, но и дополнительно можно докупить Apple Pencil 1st Generation, который считается одним из лучших стилусов по относительно доступной цене.

Мы уже привыкли, что в iPad производитель пытается ставить камеры немного ужаснее, чем у iPhone. Потому камеры здесь чисто, что были. На всякий случай, сфотографировать документы точно подойдет.

Планшет имеет множество недостатков, но все же остается лидером рынка из-за своей небольшой стоимости и операционной системы с долгой поддержкой от производителя, так что кто ищет планшет на долгие годы использования – iPad (9-го поколения) будет отличным выбором.

Лучший выбор среди пользователей Apple iPad (9-го поколения) ﻿Оценки Камеры: 4/10 Производительность: 8/10 Экран: 7/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 6/10 Плюсы + Удобная операционная система IOS + Наличие mini-jach﻿3.5 мм + Самый доступный iPad Минусы

- Наличие разъема Lightning - Динамики всего два снизу - Достаточно большие рамки вокруг дисплея - Воздушная прослойка между стеклом и дисплеем 64 ГБ від 13 349 грн 64 ГБ (LTE) від 16 744 грн 256 ГБ від 17 464 грн 256 ГБ (LTE) від 22 882 грн

Xiaomi Pad 5

Множество производителей думают: как дать потребителям то, что им нужно за небольшую стоимость, но, кажется, компания Xiaomi уже давно раскрыла этот секрет, поэтому за относительно невысокую стоимость дает пользователям топовую высокопроизводительную платформу Snapdragon, большой красочный экран с поддержкой HDR и Dolby Vision , качественный звук с поддержкой Dolby Atmos, а также хорошую долговременную батарею, которая обеспечит длительное время работы – и это все в Xiaomi Pad 5.

Относительно дизайна, планшет очень тонкий и изящный, а его рама изготовлена ​​из алюминия. Xiaomi Pad 5 выглядит и чувствуется дорогой вещью и дарит только положительные эмоции.

Комплект здесь царский, есть все, что нужно: зарядный блок, кабель питания, документация, девайс. Комплектный адаптер поддерживает зарядку мощностью до 22,5W и может работать с напряжением от 5V до 12V.

Планшет оснащен большим 11" IPS экраном с разрешением WQHD+ с 2К разрешением 2560 x 1600 и детализацией на уровне 274 ppi.

Xiaomi Pad 5 базируется на высокопроизводительном чипсете Snapdragon 860, включающем 8 ядерный процессор. Это один из лучших процессоров сегодня особенно среди планшетов, где господствуют относительно бюджетные экземпляры.

Планшет хорошо себя показывает во всех тестах и ​​не тротлит, чип отличается своей энергоэффективностью, что является важным фактором для такого девайса. Если же смотреть тесты нагрева, то камин остается действительно холодным даже по сравнению с самыми топовыми процессорами.

Планшет оснащен аккумулятором на 8720 mAh и способен долго обходиться без подзарядки.

Помимо этого, планшет поддерживает работу со стилусом Xiaomi Smart Pen, распознающим 4096 уровней нажатия.

Планшет отлично подойдет людям, которые ищут альтернативу на Android, из-за своей небольшой стоимости как за средний сегмент и топовые характеристики он действительно может поразить рядового пользователя. А его отличные динамики с поддержкой Dolby Atmos позволят погрузиться в мир фильмов и сериалов отличного качества. Девайс почти не имеет минусов, а плюсов у него предостаточно.

Крутой процессор по своей цене Xiaomi Pad 5 ﻿Оценки Камеры: 6/10 Производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Отличный процессор Snapdragon 860 + Яркий IPS-дисплей 120 Гц + Батарея 8720 мАч и длительное время работы + Я костный звук с поддержкой Dolby Atmos Минусы

- Пластиковый корпус - Не лучшие камеры 128 ГБ від 10 184 грн 6/256 ГБ від 11 859 грн 8/256 ГБ від 13 903 грн

Lenovo Tab P11 Plus

Несмотря на низкий ценник у Tab P11 Plus очень солидные характеристики: алюминиевый корпус, динамики с поддержкой Dolby Atmos, 2K IPS дисплей и батарея на 7700 мАч – поистине впечатляющий набор для бюджетной модели.

Дешевых планшетов с фирменной клавиатурой и поддержкой стилуса достаточно мало. В Lenovo решили улучшить ситуацию, выпустив 11-дюймовый Tab P11 Plus. При этом экран имеет сертификат TÜV Rheinland, что подтверждает его комфортность для глаз пользователя.

За работу устройства отвечает чипсет MediaTek G90T, предлагающий поддержку LTE в некоторых конфигурациях, процессор хотя и не самый мощный, но планшета его явно хватает.

Основная камера планшета характеризуется разрешением 13 МП, а передняя на 8 МП. Несмотря на приличное разрешение, особых надежд на качество возлагать не стоит – для видеозвонков обеих камер вполне хватит, но не больше.

Корпус защищен от попадания влаги и пыли внутрь конструкции по стандарту IP52 (защита от брызг, не более).

Планшет действительно хорош по своей цене, его процессор обеспечивает стабильную и длительную работу. Такой девайс подойдет для неприхотливых пользователей, для которых основным критерием является цена и баланс характеристик девайса.

Хороший дисплей по своей цене Lenovo Tab P11 Plus ﻿Оценки Камеры: 5/10 Производительность: 7/10 Экран: 7/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Динамики с поддержкой Dolby Atmos + 2K IPS дисплей + Минимальная защита от воды и пыли IP52 + Поддержка фирменных аксессуаров Минусы

- Не лучший процессор в сегменте 6/128 ГБ від 9 999 грн 6/128 ГБ (LTE) від 10 999 грн

Xiaomi Redmi Pad

За эти деньги пользователь получает 10-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, емкий аккумулятор 8000 мАч и быструю зарядку, четыре динамика и производительный процессор с небольшим техпроцессом. Корпус цельнометаллический, заслуживающий похвалы. Обычно подобные устройства сделаны все-таки из пластика. Redmi Pad также имеет рейтинг защиты от пыли и воды по IP52.

Мы можем оценить широкий 10,61-дюймовый дисплей Redmi Pad с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Устройство обладает небольшим преимуществом над конкурентами благодаря частоте обновления дисплея 90 Гц. Частота обновления 90 Гц обеспечивает плавную анимацию и переходы, улучшая взаимодействие с пользователем.

В отличие от Xiaomi Pad 5, здесь нет сертификации HDR10+ или поддержки Dolby Vision, но 10-битный экран все еще способен охватывать 70% NTSC и имеет пиковую яркость 400 нит.

Процессор MediaTek Helio G99 является двигателем Redmi Pad. Этот чип в последнее время используется в популярных бюджетных устройствах. Это, наверное, самый лучший бюджетный процессор, обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность. Кстати, в Redmi Pad используется аккумулятор на 8000 мАч. Этой батарее в среднем хватает на 5-6 часов свечения экрана на максимальной яркости подсветки матрицы.

Основная камера представлена ​​сенсором GalaxyCore GC08A3. Это относительно новый модуль 2022 года с размерами матрицы 1/4” и пикселей 1.12 мкм. Разрешение – 8 МП. Но все же звезд с неба не хватает, поэтому хорошо, что есть хоть что-нибудь.

Это самый бюджетный планшет из нашего списка, но он наделен отличными характеристиками, которые обеспечат длительную стабильную работу. Девайс хорошо подходит для обучения.

Лучшее по самой низкой цене Xiaomi Redmi Pad ﻿﻿Оценки Камеры: 6/10 Производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Хороший бюджетный процессор Helio G99 + Частота обновления 90 Гц + Батарея 8000 мАч + Корпус изготовлен из металла Минусы

- Маленький объем встроенной памяти 3/64 ГБ від 6 449 грн 4/128 ГБ від 7 277 грн 6/128 ГБ від 8 112 грн

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Если вам нужно что-то не сильно дорогое, но одновременно надежное для ежедневного использования, то этот планшет для вас – Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Основная особенность здесь – наличие стилуса в комплекте, что очень полезно для школьников и студентов.

Что касается дизайна, то все по канонам: у планшета тонкий цельный металлический корпус, который выглядит очень стильно и практически не чувствуется в руках.

Процессор здесь хороший Qualcomm Snapdragon 720G, который хорошо подходит для работы.

Стилус работает шикарно, в этом для Samsung нет конкурентов, мне кажется. Стилус имеет чёрный сплошной корпус с одной кнопкой. Кнопка работает только когда стилус в непосредственной близости к экрану. Стержень мягкий,

рисует плавно, но сменных стержней нет.

Камеры в планшете далеки от идеала, но сфотографировать текст или картинку и сделать заметки можно. Но, собственно, на то и Lite версия.

В целом планшет удался очень крутым, ведь здесь и хороший процессор, дизайн, стабильная работа операционной системы и именитый бренд. Бонусом здесь в комплект входит фирменный стилус, который пригодится для работы.

Хорошая и понятная оболочка от Samsung Samsung Galaxy Tab S6 Lite ﻿﻿﻿Оценки Камеры: 6/10 Производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 6/10 Плюсы + Наличие стилуса в комплекте + Неплохой стабильный процессор Qualcomm Snapdragon 720 + Цельный металлический корпус Минусы

- Не самый большой объем батареи 7040 мАч ﻿- Мощность зарядки всего 15 Вт ﻿- Завышенная цена в отношении характеристик ﻿- Маленький объем встроенной памяти

64 ГБ від 10 914 грн 64 ГБ 4G від 12 499 грн 128 ГБ від 13 900 грн 128 ГБ 4G від 23 332 грн

Xiaomi Pad 6

Свежий планшет с крутыми характеристиками, поразит каждого и становится конкурентом для многих устройств. При своей демократичной цене, Pad 6 удивляет своими возможностями: 11'' WQHD (2880*1800px) дисплей с частотой 144Hz, флагманский процессор Snapdragon 870, 4 динамика с Dolby Vision Atmos, емкий аккумулятор на 8840мА.

Здесь применяется 11" IPS матрица с разрешением 2880*1800 пикселей и частотой 144Hz (можно выбрать промежуточные значения 60 и 90Hz). Экран классный, яркий и сочный, а благодаря поддержке HDR (HDR10+ и HLG) прекрасно демонстрирует разнообразие условиях При работе с планшетом под палящим солнцем дискомфорта нет, его максимальной яркости предостаточно.

Приятно было увидеть узкие рамки по периметру экрана, составляющие 7мм и на фоне конкурентов кажутся маленькими. Этой толщины достаточно для комфортной работы с планшетом без каких-либо фантомных нажатий.

В качестве операционной системы Xiaomi Pad 6 выступает Android 13 с фирменной надстройкой MIUI 14.0.4. TMZMIXM (Global Stable версия).

Сердцем Xiaomi Pad 6 является чипсет Snapdragon 870, являющийся безусловным топом среди конкурентов. Это один из самых мощных вариантов, используемых в среднем бюджете планшетов. С ним можно и поработать, и игры поиграть.

Планшет почти не имеет недостатка, он поражает своими возможностями и является самой свежей моделью, но является одним из самых дорогих в нашем сегодняшнем ТОПе.