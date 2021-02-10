Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Топ смартфонов с разъемом 3.5 мм minijack для меломанов и геймеров. Samsung, Xiaomi, что выбрать?

Топ смартфонов с разъемом 3.5 мм minijack для меломанов и геймеров. Samsung, Xiaomi, что выбрать?

08.10.2023 219 0

Для фанатов миниджека

Разъем для наушников (миниджек 3,5 мм) давно стал настоящей редкостью: в мире современных смартфонов его вытесняют TWS беспроводные гарнитуры. Ведь производители стремятся максимально удовлетворить модные тенденции и выжать последнее из ограниченного внутреннего пространства гаджетов.

 

Однако многие пользователи все еще не готовы расстаться со своими любимыми проводными наушниками. Ведь миниджек имеет ряд преимуществ: он универсален, прост в использовании, надежен, да еще можно подключить какую-то дополнительную периферию. К тому же звук в проводных наушниках часто лучше, чем в беспроводных.

 

Рассмотрим топ из 5 смартфонов, все еще поддерживающих эту "ретро-технологию" в 2023 году. Здесь присутствуют как бюджетные модели, так и мощные флагманы. Но их объединяет одно – наличие разъема, который не готовы отдать в прошлое многочисленные поклонники "проволочного" звука.

 

Moto G84

 

Moto G84

 

Moto G84 – довольно доступный смартфон в линейке от Motorola, который пытается найти баланс между ценой и возможностями. Экран с 6.6 дюймовой AMOLED матрицей отличается отличным контрастом, насыщенными цветами и Always On Display – да еще и с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность интерфейса и прокрутки.

 

Moto G84

 

Фотомодуль здесь хороший, с OIS – основная камера 50 Мп (сенсор от Samsung, 1/1.5, Samsung ISOCELL S5KGN9 с OIS) дополнена 2 Мп сенсором глубины и 8 Мп широкоугольным объективом. Процессор Snapdragon 695 5G справится со всеми базовыми задачами, хотя до геймерских чипов ему далековато.

 

Для тех, кто хочет что-то необычное
Moto G84
Moto G84

Оценки :

 

Камеры: 7/10

Производительность: 6/10

Экран: 8/10

Автономность: 7/10

Скорость зарядки: 8/10

 

Плюсы :

  • Великолепный AMOLED экран 120 Гц
  • Хорошая основная камера 50 Мп с OIS (1/1.5)

Минусы :

  • Пластиковый корпус
12/256 - від 9 167 грн

 

Аккумулятор емкостью 5000 мА часов способен продержать 1-1,5 дня активного использования, что неплохо. А вот зарядка здесь всего 33 Вт, так что полный цикл займет часа полтора. Главная фишка этой модели – сохранение разъема 3,5 мм для наушников. Именно это и делает его привлекательным для любителей "проволочного" звука.

 

Poco F5

 

Poco F5

 

Poco F5 – это один из самых удачных смартфонов от суббренда Xiaomi, предлагающий флагманскую производительность по разумной цене. Сердцем здесь выступает чип Snapdragon 7 Plus Gen 2 – мощный процессор, способный удовлетворить даже самых требовательных пользователей, потому что по производительности он уровню прошлогоднего флагмана – Snapdragon 8 Plus Gen 1.

 

Poco F5

 

Дисплей здесь 6,67-дюймовый AMOLED, поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Такой экран отлично подходит как для просмотра видео, так и для мобильных игр. А вот двойная камера на 50 Мп не может похвастаться высоким качеством снимков.

 

Акцент на играх, низкий ШИМ
Poco F5
Poco F5

Оценки


Камеры: 7/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 10/10

﻿

 

Плюсы

  • Хороший процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • Быстрая зарядка 67 Вт
  • Низкий ШИМ

 

Минусы

  • Слабая камера (основная камера 1/2)
  • Экономия на материалах корпуса
8/256 - від 14 302 грн

 

Аккумулятор емкостью 5000 мАчас в сочетании с быстрой 67 Вт зарядкой обеспечивает длительную работу. Конечно, здесь есть и разъем для наушников. Ведь производители понимают, что для многих именно он является решающим фактором при выборе нового гаджета.

 

Galaxy A52s

 

Galaxy A52s

 

Средняя линейка Galaxy A от Samsung всегда славилась демократичной (по меркам Samsung) ценовой политикой и хорошим набором функций. Модель Galaxy A52s продолжает эти традиции, предлагая сбалансированный набор характеристик.

 

Galaxy A52

 

Дисплей здесь 6,5-дюймовый Super AMOLED с частотой 120 Гц – отличный экран для просмотра видео и игр. Процессор Snapdragon 778G хоть и уступает флагманам, однако вполне способен обеспечить скорую работу и комфортное мультимедийное использование.

 

Старый но прикольный
Galaxy A52s
Galaxy A52s

Оценки :

 

Камеры: 7/10

Производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 7/10

 

Плюсы :

 

  • Великолепный Super AMOLED 120 Гц
  • Влагозащита по стандарту IP67

 

Минусы :

 

  • Поддержка уже заканчивается
  • Устаревший модуль камеры Sony IMX 682
8/128 від 15 081 грн

 

Тройная камера 64 Мп тоже не демонстрирует высокого качества, но для соцсетей ее хватает. Стереодинамики, стойкость к воде и пыли IP67 дополняют набор полезных функций. А наличие миниджека 3,5 мм определенно порадует поклонников проволочного звука.

 

Zenfone 9

 

Asus Zenfone

 

Если требуется компактный и мощный смартфон с разъемом для наушников, то Zenfone 9 будет идеальным вариантом. Его дисплей диагональю 5,9 дюйма отлично подходит к небольшим ладоням.

 

Asus Zenfone

 

Однако технические характеристики здесь совсем не компактны. Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 относится к самым мощным на Android, он легко тянет любые задачи и игры. Двойная камера здесь оснащена сенсором Sony IMX766 50 Мп, способным производить фото флагманского уровня.

 

Маленький флагман
Asus Zenfone 9
Asus Zenfone 9

Оценки :

 

Камеры: 10/10

Производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 7/10

Скорость зарядки: 8/10

 

Плюсы:

 

  • Самый производительный процессор среди всех смартфонов в этом топе (Snapdragon 8 Plus Gen 1)
  • Основная камера Sony IMX 766 50 Мп имеет одну из самых лучших реализаций.
  • Топ смартфон для любителей компактных устройств
  • Ультраширокоугольная камера имеет автофокус (макро).

 

Минусы:

  • Очень малый срок поддержки программного обеспечения (Android 14 – последний, на который он обновится)
  • Слабая автономность
8/128 від 21 500 грн

 

Аккумулятор емкостью 4300 мАч вполне хватает на 1 день активной работы. Есть здесь и 5G, и Wi-Fi 6, и быстрая зарядка 30 Вт. Конечно, есть и разъем для наушников.

 

Redmi Note 12 Pro

 

Redmi Note 12 Pro 5G

 

Если требуется недорогой смартфон с разъемом для наушников – Redmi Note 12 Pro будет разумным выбором. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, что отлично подходит для просмотра видео и игр.

 

Redmi Note 12 Pro 5G

 

Основная камера здесь 108 Мп, что позволяет делать подробные снимки. Процессор MediaTek Dimensity 1080 уступает флагманам, однако вполне достаточен для большинства задач. Аккумулятор 5000 мАчас работает 1-1,5 дня. Имеется поддержка 5G связи.

 

Топовая основная камера
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 Pro 5G

Оценки

Камеры: 9/10

Производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10﻿

﻿

Плюсы

+ Лучшая основная камера среди конкурентов (Sony IMX 766)

+ Мощный Dimencity 1080

+ Быстрая зарядка 67 Вт

 

Минусы
- Базовая версия предлагает всего 6 Гб ОЗУ

- Средняя селфи камера

- Видео в 4К без стабилизации

- Средняя селфи камера

6/128 від 9 210 грн 8/128 від 10 489 грн 12/256 Гб від 11 018 грн

 

Разъем для наушников тоже на месте. Redmi Note 12 Pro - хороший бюджетный выбор для тех, кто не собирается расставаться с проводным звуком.

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 08.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Топ смартфонов с разъемом 3.5 мм minijack для меломанов и геймеров. Samsung, Xiaomi, что выбрать?