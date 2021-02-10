Топ смартфонов с разъемом 3.5 мм minijack для меломанов и геймеров. Samsung, Xiaomi, что выбрать?
Для фанатов миниджека
Разъем для наушников (миниджек 3,5 мм) давно стал настоящей редкостью: в мире современных смартфонов его вытесняют TWS беспроводные гарнитуры. Ведь производители стремятся максимально удовлетворить модные тенденции и выжать последнее из ограниченного внутреннего пространства гаджетов.
Однако многие пользователи все еще не готовы расстаться со своими любимыми проводными наушниками. Ведь миниджек имеет ряд преимуществ: он универсален, прост в использовании, надежен, да еще можно подключить какую-то дополнительную периферию. К тому же звук в проводных наушниках часто лучше, чем в беспроводных.
Рассмотрим топ из 5 смартфонов, все еще поддерживающих эту "ретро-технологию" в 2023 году. Здесь присутствуют как бюджетные модели, так и мощные флагманы. Но их объединяет одно – наличие разъема, который не готовы отдать в прошлое многочисленные поклонники "проволочного" звука.
Moto G84
Moto G84 – довольно доступный смартфон в линейке от Motorola, который пытается найти баланс между ценой и возможностями. Экран с 6.6 дюймовой AMOLED матрицей отличается отличным контрастом, насыщенными цветами и Always On Display – да еще и с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность интерфейса и прокрутки.
Фотомодуль здесь хороший, с OIS – основная камера 50 Мп (сенсор от Samsung, 1/1.5, Samsung ISOCELL S5KGN9 с OIS) дополнена 2 Мп сенсором глубины и 8 Мп широкоугольным объективом. Процессор Snapdragon 695 5G справится со всеми базовыми задачами, хотя до геймерских чипов ему далековато.
Оценки :
Камеры: 7/10
Производительность: 6/10
Экран: 8/10
Автономность: 7/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы :
- Великолепный AMOLED экран 120 Гц
- Хорошая основная камера 50 Мп с OIS (1/1.5)
Минусы :
- Пластиковый корпус
Аккумулятор емкостью 5000 мА часов способен продержать 1-1,5 дня активного использования, что неплохо. А вот зарядка здесь всего 33 Вт, так что полный цикл займет часа полтора. Главная фишка этой модели – сохранение разъема 3,5 мм для наушников. Именно это и делает его привлекательным для любителей "проволочного" звука.
Poco F5
Poco F5 – это один из самых удачных смартфонов от суббренда Xiaomi, предлагающий флагманскую производительность по разумной цене. Сердцем здесь выступает чип Snapdragon 7 Plus Gen 2 – мощный процессор, способный удовлетворить даже самых требовательных пользователей, потому что по производительности он уровню прошлогоднего флагмана – Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Дисплей здесь 6,67-дюймовый AMOLED, поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Такой экран отлично подходит как для просмотра видео, так и для мобильных игр. А вот двойная камера на 50 Мп не может похвастаться высоким качеством снимков.
Оценки
Камеры: 7/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 9/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 10/10
Плюсы
- Хороший процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2
- Быстрая зарядка 67 Вт
- Низкий ШИМ
Минусы
- Слабая камера (основная камера 1/2)
- Экономия на материалах корпуса
Аккумулятор емкостью 5000 мАчас в сочетании с быстрой 67 Вт зарядкой обеспечивает длительную работу. Конечно, здесь есть и разъем для наушников. Ведь производители понимают, что для многих именно он является решающим фактором при выборе нового гаджета.
Galaxy A52s
Средняя линейка Galaxy A от Samsung всегда славилась демократичной (по меркам Samsung) ценовой политикой и хорошим набором функций. Модель Galaxy A52s продолжает эти традиции, предлагая сбалансированный набор характеристик.
Дисплей здесь 6,5-дюймовый Super AMOLED с частотой 120 Гц – отличный экран для просмотра видео и игр. Процессор Snapdragon 778G хоть и уступает флагманам, однако вполне способен обеспечить скорую работу и комфортное мультимедийное использование.
Оценки :
Камеры: 7/10
Производительность: 7/10
Экран: 8/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 7/10
Плюсы :
- Великолепный Super AMOLED 120 Гц
- Влагозащита по стандарту IP67
Минусы :
- Поддержка уже заканчивается
- Устаревший модуль камеры Sony IMX 682
Тройная камера 64 Мп тоже не демонстрирует высокого качества, но для соцсетей ее хватает. Стереодинамики, стойкость к воде и пыли IP67 дополняют набор полезных функций. А наличие миниджека 3,5 мм определенно порадует поклонников проволочного звука.
Zenfone 9
Если требуется компактный и мощный смартфон с разъемом для наушников, то Zenfone 9 будет идеальным вариантом. Его дисплей диагональю 5,9 дюйма отлично подходит к небольшим ладоням.
Однако технические характеристики здесь совсем не компактны. Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 относится к самым мощным на Android, он легко тянет любые задачи и игры. Двойная камера здесь оснащена сенсором Sony IMX766 50 Мп, способным производить фото флагманского уровня.
Оценки :
Камеры: 10/10
Производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 7/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы:
- Самый производительный процессор среди всех смартфонов в этом топе (Snapdragon 8 Plus Gen 1)
- Основная камера Sony IMX 766 50 Мп имеет одну из самых лучших реализаций.
- Топ смартфон для любителей компактных устройств
- Ультраширокоугольная камера имеет автофокус (макро).
Минусы:
- Очень малый срок поддержки программного обеспечения (Android 14 – последний, на который он обновится)
- Слабая автономность
Аккумулятор емкостью 4300 мАч вполне хватает на 1 день активной работы. Есть здесь и 5G, и Wi-Fi 6, и быстрая зарядка 30 Вт. Конечно, есть и разъем для наушников.
Redmi Note 12 Pro
Если требуется недорогой смартфон с разъемом для наушников – Redmi Note 12 Pro будет разумным выбором. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, что отлично подходит для просмотра видео и игр.
Основная камера здесь 108 Мп, что позволяет делать подробные снимки. Процессор MediaTek Dimensity 1080 уступает флагманам, однако вполне достаточен для большинства задач. Аккумулятор 5000 мАчас работает 1-1,5 дня. Имеется поддержка 5G связи.
Оценки
Камеры: 9/10
Производительность: 9/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 10/10
Плюсы
+ Лучшая основная камера среди конкурентов (Sony IMX 766)
+ Мощный Dimencity 1080
+ Быстрая зарядка 67 Вт
Минусы
- Базовая версия предлагает всего 6 Гб ОЗУ
- Средняя селфи камера
- Видео в 4К без стабилизации
- Средняя селфи камера
Разъем для наушников тоже на месте. Redmi Note 12 Pro - хороший бюджетный выбор для тех, кто не собирается расставаться с проводным звуком.