Топ смартфонов с разъемом 3.5 мм minijack для меломанов и геймеров. Samsung, Xiaomi, что выбрать?

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Для фанатов миниджека

Разъем для наушников (миниджек 3,5 мм) давно стал настоящей редкостью: в мире современных смартфонов его вытесняют TWS беспроводные гарнитуры. Ведь производители стремятся максимально удовлетворить модные тенденции и выжать последнее из ограниченного внутреннего пространства гаджетов.

Однако многие пользователи все еще не готовы расстаться со своими любимыми проводными наушниками. Ведь миниджек имеет ряд преимуществ: он универсален, прост в использовании, надежен, да еще можно подключить какую-то дополнительную периферию. К тому же звук в проводных наушниках часто лучше, чем в беспроводных.

Рассмотрим топ из 5 смартфонов, все еще поддерживающих эту "ретро-технологию" в 2023 году. Здесь присутствуют как бюджетные модели, так и мощные флагманы. Но их объединяет одно – наличие разъема, который не готовы отдать в прошлое многочисленные поклонники "проволочного" звука.

Moto G84





Moto G84 – довольно доступный смартфон в линейке от Motorola, который пытается найти баланс между ценой и возможностями. Экран с 6.6 дюймовой AMOLED матрицей отличается отличным контрастом, насыщенными цветами и Always On Display – да еще и с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность интерфейса и прокрутки.

Фотомодуль здесь хороший, с OIS – основная камера 50 Мп (сенсор от Samsung, 1/1.5, Samsung ISOCELL S5KGN9 с OIS) дополнена 2 Мп сенсором глубины и 8 Мп широкоугольным объективом. Процессор Snapdragon 695 5G справится со всеми базовыми задачами, хотя до геймерских чипов ему далековато.

Для тех, кто хочет что-то необычное Moto G84 Оценки : Камеры: 7/10 Производительность: 6/10 Экран: 8/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы : Великолепный AMOLED экран 120 Гц

Хорошая основная камера 50 Мп с OIS (1/1.5) Минусы : Пластиковый корпус 12/256 - від 9 167 грн

Аккумулятор емкостью 5000 мА часов способен продержать 1-1,5 дня активного использования, что неплохо. А вот зарядка здесь всего 33 Вт, так что полный цикл займет часа полтора. Главная фишка этой модели – сохранение разъема 3,5 мм для наушников. Именно это и делает его привлекательным для любителей "проволочного" звука.

Poco F5





Poco F5 – это один из самых удачных смартфонов от суббренда Xiaomi, предлагающий флагманскую производительность по разумной цене. Сердцем здесь выступает чип Snapdragon 7 Plus Gen 2 – мощный процессор, способный удовлетворить даже самых требовательных пользователей, потому что по производительности он уровню прошлогоднего флагмана – Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Дисплей здесь 6,67-дюймовый AMOLED, поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Такой экран отлично подходит как для просмотра видео, так и для мобильных игр. А вот двойная камера на 50 Мп не может похвастаться высоким качеством снимков.

Акцент на играх, низкий ШИМ Poco F5 Оценки

Камеры: 7/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 10/10 ﻿ Плюсы Хороший процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2

Быстрая зарядка 67 Вт

Низкий ШИМ Минусы Слабая камера (основная камера 1/2)

Экономия на материалах корпуса 8/256 - від 14 302 грн

Аккумулятор емкостью 5000 мАчас в сочетании с быстрой 67 Вт зарядкой обеспечивает длительную работу. Конечно, здесь есть и разъем для наушников. Ведь производители понимают, что для многих именно он является решающим фактором при выборе нового гаджета.

Galaxy A52s





Средняя линейка Galaxy A от Samsung всегда славилась демократичной (по меркам Samsung) ценовой политикой и хорошим набором функций. Модель Galaxy A52s продолжает эти традиции, предлагая сбалансированный набор характеристик.

Дисплей здесь 6,5-дюймовый Super AMOLED с частотой 120 Гц – отличный экран для просмотра видео и игр. Процессор Snapdragon 778G хоть и уступает флагманам, однако вполне способен обеспечить скорую работу и комфортное мультимедийное использование.

Старый но прикольный Galaxy A52s Оценки : Камеры: 7/10 Производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы : Великолепный Super AMOLED 120 Гц

Влагозащита по стандарту IP67 Минусы : Поддержка уже заканчивается

Устаревший модуль камеры Sony IMX 682 8/128 від 15 081 грн

Тройная камера 64 Мп тоже не демонстрирует высокого качества, но для соцсетей ее хватает. Стереодинамики, стойкость к воде и пыли IP67 дополняют набор полезных функций. А наличие миниджека 3,5 мм определенно порадует поклонников проволочного звука.

Zenfone 9

Если требуется компактный и мощный смартфон с разъемом для наушников, то Zenfone 9 будет идеальным вариантом. Его дисплей диагональю 5,9 дюйма отлично подходит к небольшим ладоням.

Однако технические характеристики здесь совсем не компактны. Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 относится к самым мощным на Android, он легко тянет любые задачи и игры. Двойная камера здесь оснащена сенсором Sony IMX766 50 Мп, способным производить фото флагманского уровня.

Маленький флагман Asus Zenfone 9 Оценки : Камеры: 10/10 Производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы: Самый производительный процессор среди всех смартфонов в этом топе (Snapdragon 8 Plus Gen 1)

Основная камера Sony IMX 766 50 Мп имеет одну из самых лучших реализаций.

Топ смартфон для любителей компактных устройств

Ультраширокоугольная камера имеет автофокус (макро). Минусы: Очень малый срок поддержки программного обеспечения (Android 14 – последний, на который он обновится)

Слабая автономность 8/128 від 21 500 грн

Аккумулятор емкостью 4300 мАч вполне хватает на 1 день активной работы. Есть здесь и 5G, и Wi-Fi 6, и быстрая зарядка 30 Вт. Конечно, есть и разъем для наушников.

Redmi Note 12 Pro





Если требуется недорогой смартфон с разъемом для наушников – Redmi Note 12 Pro будет разумным выбором. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, что отлично подходит для просмотра видео и игр.

Основная камера здесь 108 Мп, что позволяет делать подробные снимки. Процессор MediaTek Dimensity 1080 уступает флагманам, однако вполне достаточен для большинства задач. Аккумулятор 5000 мАчас работает 1-1,5 дня. Имеется поддержка 5G связи.

Топовая основная камера Redmi Note 12 Pro 5G Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 10/10﻿ ﻿ Плюсы + Лучшая основная камера среди конкурентов (Sony IMX 766) + Мощный Dimencity 1080 + Быстрая зарядка 67 Вт Минусы

- Базовая версия предлагает всего 6 Гб ОЗУ - Средняя селфи камера - Видео в 4К без стабилизации - Средняя селфи камера 6/128 від 9 210 грн 8/128 від 10 489 грн 12/256 Гб від 11 018 грн

Разъем для наушников тоже на месте. Redmi Note 12 Pro - хороший бюджетный выбор для тех, кто не собирается расставаться с проводным звуком.