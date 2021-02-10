Топ за свои деньги OnePlus Nord 3, более дешевый аналог OnePlus Ace 2 и Realme GT Neo 5, теперь только за 15399

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Альтернатива популярным «среднякам» на несколько тысяч дешевле

Встречайте скидку на один из топов всех времен за свои деньги – OnePlus Nord 3. Более дешевый аналог OnePlus Ace 2 и Realme GT Neo 5 теперь еще дешевле, всего за 15399 грн.



Экран Fluid AMOLED с разрешением 1240×2772 пикселей и диагональю 6,74” – просто шикарный. Он поддерживает частоту обновления до 120 Гц в зависимости от внешних условий и запущенных программ.



Смартфон получил производительный процессор Dimensity 9000, выводящий смартфон на новый уровень в играх и повседневном использовании. В работе ему помогают 16 ГБ оперативной памяти.



На задней находится основная камера с сенсором IMX890 на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и макро 2 МП. Новая аппаратная платформа позволила снимать видео с разрешением 4K/60 к/с.



Аккумулятор на 5000 мАч заряжается устройством 80 Вт от 0 до 100% всего за 32 минуты. Купить смартфон со скидкой:

OnePlus Nord 3 16/256 ГБ, темно-серый или зеленый – более 15399 грн

Дополнительно можно приобрести бронепленку Pro+ за 290 грн., или Titan за 499 грн. + 100 грн. за поклейку.