Топовое предложение! Флагман Realme GT5 Pro Global ROM с фантастическими характеристиками от 17020

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Непревзойденный флагман, у которого просто нет недостатков

Привет! Если хотели приобрести настоящий флагман, то время как раз пришло. Realme GT5 Pro может похвастаться 6.78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит.

Красавчик выполнен из стекла, экокожи и алюминия. Дисплей скругленный, рамки супертонкие. Присутствует надежная влагозащита IP64. Realme GT5 Pro рвет конкурентов благодаря сверхмощному процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон создает удивительные фото благодаря основному сенсору на 50 Мп с OIS, перископному телефото на 50 Мп с OIS и 2.7-кратному оптическому зуму и ультраширику на 8 Мп. Есть запись в 8K из 24fps. Фронтальная камера с большим разрешением 32 Мп.

Батарея Realme GT5 Pro с емкостью 5400 мАч. Проводная зарядка на 100 Вт подпитывает до 50% за 12 минут. Беспроводная с достойной мощностью 50 Вт.

На летней распродаже Aliexpress есть возможность приобрести Realme GT5 Pro Global ROM на 12/256 ГБ по цене $443.54 (17 020.15 грн) . Надо воспользоваться купоном от магазина на $2 и промокодом SCIP50 на $55 .

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Realme GT5 Pro