Третий iPhone SE: дебют в 2022, поддержка 5G, мощный чип и отживший дизайн

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iPhone SE третьего поколения появится в следующем году и Apple A15 Bionic не получит

iPhone SE 2020 выглядит как привет из прошлого или «Жигули» на современном рынке смартфонов. Но аппарат с ретро-дизайном зашел, его хорошо покупают, а все по причине его «бюджетности». Поэтому вполне логично, что компания выпустит его преемника и произойти это должно в первой половине следующего года.

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Ранее об этом поведал Мин-Чи Куо, а сегодня это подтвердило издание DigiTimes Asia. Продвигать новинку на рынке намерены как самый доступный iPhone с поддержкой 5G. Добиться поддержки нового стандарта связи позволит установка фирменного чипа Apple A14 Bionic. Обращает на себя внимание тот факт, что несмотря на то, что к моменту анонса iPhone SE 2022 актуальным чипом компании будет Apple A15 Bionic, компания отдаст предпочтение его предшественнику. Похоже, что идти по этому пути решено ради удержания ценника.

В случае с iPhone SE 2022 пользователям вновь предложат мириться со старым дизайном, который реализовали еще в iPhone 8. Тем же, кто хочет компактный аппарат в «актуальном» дизайне, придется приобретать iPhone 13 mini. «Бюджетному» iPhone пророчат дисплей диагональю 4,7 дюйма и сканер отпечатков пальцев в кнопке Домой на лицевой панели.

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Источник: DigiTimes Asia