Apple обвинили в замедлении iPhone с выходом iOS 14.5, iOS 14.5.1 и iOS 14.6

566

От Apple требуют объясниться за замедление iPhone

Вы должны помнить скандал, связанный с искусственным замедлением работы iPhone с изношенными аккумуляторами. Изначально Apple открещивалась от обвинений, но после ряда независимых исследований и широкой огласки вынуждена была признать вину. Как результат, компании пришлось пережить ни одно судебное разбирательство и выплатить немало средств «пострадавшим».

Читать также: Apple верит в успех серии iPhone 13 ﻿

И вроде бы та ситуация начала забываться, компания перестала замедлять iPhone и все меньше к той теме возвращались. Но к Apple появились новые претензии, и они вновь связаны с принудительным замедлением смартфонов. Причем обвиняют компанию в торможении уже более новых моделей, включая iPhone 12.

Общество защиты прав потребителей в Испании заявили о том, что есть основания полагать, что Apple продолжает искусственно тормозить смартфоны и речь идет о таких моделях как iPhone XS, iPhone 8, iPhone 11 и iPhone 12. Вернулась к практике замедления компания в iOS 14.5, iOS 14.5.1 и iOS 14.6.

Организация по защите прав потребителей считает, что своими действиями Apple «значительно навредила потребительские устройства», «резко снизила скорость работы процессора» и сократила время автономной работы. Негативно замедление сказалось и на автономности, которая сократилась на 20-30%. Она требует объяснений от Apple и после этого решит вопрос о необходимости обращаться в суд.

Читать также: У iPhone 12 ненастоящая защита от воды, но Apple активно продвигает эту фичу в рекламе ﻿

Со своей стороны, концерн из Купертино попросил обосновать «недостаточную производительность» и сами обвинения она расценивает как повод начать диалог и найти «лучший способ компенсации потребителям». Ряд экспертов говорят о том, что никаких злонамеренных действий Apple не совершала, а имеет место обычный баг, который и привел к проблемам в работе устройств. Если это так, то в скором времени компания должна выпустить обновление, исправляющее ошибку.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿ ﻿

Источники: 9to5mac, macrumors