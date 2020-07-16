Твиттер-аккаунты знаменитостей были украдены мошенниками. Теперь у соцсети большие проблемы

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Сегодня произошла с одной стороны очень смешная, с другой – довольно неприятная история, которая многим может напомнить славные времена спам-атак. Твиттер-аккаунты многих известных людей были взломаны мошенниками. Крупные страницы выкладывали рекламу несуществующих финансовых пирамид, где предлагалось «вывести двойной доход от депозита», который бы получили фолловеры, прошедшие по ссылке. А самое красивое в этой истории – все это в биткойнах. Прям вернулись в 2016 год.





Twitter всеми силами старается устранить уязвимость. Компания говорит, что начала расследование данной казусной ситуации. Среди жертв оказались владелец Amazon Джефф Безос, Билл Гейтс, Илон Маск, Канье Вест и другие.

Мошеннические твиты начали появляться около 13:00. Сообщения были написаны достаточно правдоподобно: сначала пользователь приветствует своих подписчиков, далее он предлагает удвоить любой внесенный депозит в биткойнах, за которым следовала ссылка на мошеннический сайт. Большинство из твитов содержали один и тот же адрес, после же добавились новые ссылки.





На данный момент известно, что за период атаки мошенники успели только через первичную ссылку собрать до 118 тысяч долларов благодаря 350 транзакциям. Такие вот доверчивые подписчики на Западе.

Техподдержка Twitter заметила проблему только через полтора часа, прежде чем начать блокировку твитов и сброс паролей верифицированных аккаунтов. Представитель Twitter сообщил изданию TechCrunch, что они «изучают» эту проблему.

В официальном блоге компания подтвердила догадки многих техно-журналистов, почему же такая атака произошла. Дело в том, что злоумышленники смогли воспользоваться преимуществами сотрудников Twitter, получив доступ к внутренним инструментам управления, которые позволили им размещать эти твиты.





После этой атаки акции Twitter стали стремительно падать. Многие говорят, что репутационные потери еще долго будут преследовать соцсеть.

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Источник: Techradar.com