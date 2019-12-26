Twitter заблокировал анимированные изображения из-за риска вызова эпилептических припадков

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Twitter запретил использование анимированных PNG-файлов (APNG) после того, как тролли взломали страницу Фонда эпилепсии в прошлом месяце, чтобы отправлять потенциально вредные изображения подверженным приступам пользователям. Компания говорит, что недавно обнаружила ошибку, которая позволяла юзерам добавлять несколько анимированных изображений, обходя защиту Twitter от автозапуска видео-файлов.

На своей официальной странице компания высказала следующую мысль: «Мы хотим, чтобы у каждого был безопасный опыт использования нашим сервисом. APNG-файлы весело использовать, но они не учитывают настройки автозапуска файла, поэтому мы убираем возможность добавлять их в Twitter-ленту. Это сделано для безопасности людей, чувствительных к резким движениям и дергающимся изображениям, в том числе больных эпилепсией».

Twitter также отметил, что файлы APNG используют большое количество данных, и в некоторых обстоятельствах могут вызывать сбои в работе приложений.

Пользователи все еще смогут добавлять анимированные изображения в свои твиты, правда, придется использовать старый-добрый формат GIF.

Чтобы компенсировать потерю функциональности APNG-файлов, Twitter говорит, что в компании работают над добавлением «альтернативного текста» в GIF-файлы, что поможет сделать изображения более доступными для людей, лучше воспринимающих текстовую информацию.

Этот шаг, вероятно, не сделает Twitter полностью безопасным для людей с чувствительным восприятием, так как тролли в прошлом использовали и GIF-файлы. Однако факт того, что Twitter принимает такие резкие решения, точно стоит похвалы.

Источник: The Verge