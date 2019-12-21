Twitter исправил ошибку, из-за которой ваш аккаунт легко поддавался взлому

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Twitter обновил свое приложение для Android, чтобы исправить уязвимость безопасности, из-за которой хакеры могли увидеть закрытую информацию вашего аккаунта, а также взять его под контроль для того, чтобы иметь возможность отправлять твиты и личные сообщения.

Как сообщается в блоге компании, наличие в приложении данного бага помогало бы хакерам запустить сложный процесс добавления вредоносного кода в закрытое хранилище приложения Twitter для Android. Эта ошибка, возможно, также позволяла бы злоумышленникам получить доступ к информации о местоположении и защищенным твитам.

Компания говорит, что у нее нет доказательств, указывающих на то, что кто-то мог воспользоваться этой уязвимостью. Тем не менее, разработчики соцсети отмечают: «Мы не можем быть полностью уверены в этом, поэтому мы проявляем особую осторожность». В данный момент Twitter связывается с людьми, которые, по мнению разработчиков, могли подвергнуться воздействию бага через приложение. Компания обещает предоставить максимально развернутые инструкции о том, как защитить свою учетную запись. Ошибка не влияет на приложение на iOS.

Если вы получите сообщение от Twitter, в нем будет говориться, что вы должны следовать предоставленным инструкциям как можно скорее. Чтобы быть полностью уверенным, при использовании приложения Twitter на вашем Android-смартфоне, также очень желательно обновить его до последней версии через Google Play Store. Наконец, компания просит при необходимости связаться с офисом защиты данных, чтобы получить дополнительные данные о безопасности вашей учетной записи.

Источник: mashable.com