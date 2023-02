Создатели CyanogenMod и OxygenOS теперь работают в Nothing

92

Команда фанатических профессионалов теперь работает над прошивками для Nothing

Помните, каков был первый смартфон OnePlus? Убийца флагманов, покорявший сердца фанатов не только сочетанием низких ценников за крутое железо, но и самобытной оболочкой CyanogenMod, известной своей близостью к чистому Android и невероятной оптимизацией. Позже ее идеи бережно перенесли в OxygenOS, однако шли годы, и теперь в актуальных смартфонах OnePlus не осталось ни того, ни другого: цены на смартфоны намного больше 300 долларов, которые просили за первую модель, а OxygenOS уже не отличить от ColorOS.

Приятная новость появилась откуда не ждали – основатель и визионер OnePlus Карл Пэй (Carl Pei), ныне возглавляющий Nothing, объявил о появлении собственной команды разработки ПО. Да не какой-нибудь, а той самой, которая когда-то работала над OxygenOS.

Далее он пояснил, что написанием ПО для Phone (1) и будущих устройств Nothing теперь занимаются настоящие фанаты своего дела, а не аутсорс-кодеры, которые не слишком беспокоились о успехе компании Nothing. Увидеть первые результаты их труда можно уже сейчас: последний апдейт NothingOS 1.5, о котором мы недавно писали , создавался командой OxygenOS. Пока у нас в редакции нет Nothing Phone(1) и поэтому прошу обладателей этих устройств, которые обновились до 1.5, отписаться в комментариях или увидели ли вы существенную разницу.

Читайте также: OnePlus 11 Concept Phone впервые показали на фото и видео.

Источник: twitter