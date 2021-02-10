Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Создатели CyanogenMod и OxygenOS теперь работают в Nothing

20.02.2023 92 0

Команда фанатических профессионалов теперь работает над прошивками для Nothing

Помните, каков был первый смартфон OnePlus? Убийца флагманов, покорявший сердца фанатов не только сочетанием низких ценников за крутое железо, но и самобытной оболочкой CyanogenMod, известной своей близостью к чистому Android и невероятной оптимизацией. Позже ее идеи бережно перенесли в OxygenOS, однако шли годы, и теперь в актуальных смартфонах OnePlus не осталось ни того, ни другого: цены на смартфоны намного больше 300 долларов, которые просили за первую модель, а OxygenOS уже не отличить от ColorOS.

 

Nothing-Phone-1

 

Приятная новость появилась откуда не ждали – основатель и визионер OnePlus Карл Пэй (Carl Pei), ныне возглавляющий Nothing, объявил о появлении собственной команды разработки ПО. Да не какой-нибудь, а той самой, которая когда-то работала над OxygenOS.

 

Nothing-OS-1.5.2

 

Далее он пояснил, что написанием ПО для Phone (1) и будущих устройств Nothing теперь занимаются настоящие фанаты своего дела, а не аутсорс-кодеры, которые не слишком беспокоились о успехе компании Nothing. Увидеть первые результаты их труда можно уже сейчас: последний апдейт NothingOS 1.5, о котором мы недавно писали , создавался командой OxygenOS. Пока у нас в редакции нет Nothing Phone(1) и поэтому прошу обладателей этих устройств, которые обновились до 1.5, отписаться в комментариях или увидели ли вы существенную разницу.

 

Читайте также: OnePlus 11 Concept Phone впервые показали на фото и видео.

 

Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 20.02.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Создатели CyanogenMod и OxygenOS теперь работают в Nothing