В 2023 году Apple прекратила производство чипов M2 из-за значительного падения продаж Mac.

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У Apple серьезные проблемы с продажей компьютеров

Apple прекратила производство своих чипов серии M2 в начале 2023 г. после резкого падения мирового спроса на MacBook, утверждает источник из Кореи.

Конечно, ни компания Apple, ни TSMC никак не комментировала эту информацию, чтобы не раздражать инвесторов. Но по определенным косвенным признакам журналисты поняли, что дела у компании идут не очень.

Как отмечается в отчете, TSMC завершает процесс изготовления, отправляя пластины с чипами на корейский завод Amkor Technology для упаковки. Однако, как сообщается, в январе и феврале продукты не поступали, что заставило компанию, занимающуюся производством комплектующих для микросхем M2, прекратить поставки материалов.

В марте производство снова заработало, но количество чипов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось вдвое.

Тим Кук в своем интервью говорил, что у компании возникли определенные трудности в связи со снижением спроса на компьютеры компании, но остановка производства достаточно свежего чипсета на два месяца означает, что дела по факту гораздо хуже, чем кажется.

Возможно именно поэтому на весеннем ивенте не показали новых макбуков, они не смогли реализовать уже изготовившие и теперь становится еще более интригующим что именно они покажут на WWDC. Почти все крупные компании столкнулись с финансовыми трудностями в этом году, и будет интересно посмотреть кто как будет из этого выкручиваться.

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Источник: macrumors