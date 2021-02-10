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В бету Microsoft Launcher 6 для Android интегрирован ИИ Bing Chat

25.08.2023 30 0

Не просто ярлык, а Bing Chat, интегрированный в лаунчер

Microsoft Launcher – один из самых популярных лаунчеров для Android с более чем 50 млн загрузок. Бета-обновление добавляет Bing Chat ко всем окнам поиска и улучшает доступ к нему.

 

В бету Microsoft Launcher 6 для Android интегрирован ИИ Bing Chat


Например, теперь можно потянуть экран, чтобы открыть панель поиска и начать разговор в чате Bing из любого места на панели запуска. Панель поиска обновлена с помощью чата и голосовых функций Bing, что упрощает доступ к ИИ на основе языковой модели GPT.


Есть также новый виджет Bing, позволяющий получить доступ к чату с домашней страницы смартфона.

 

В бету Microsoft Launcher 6 для Android интегрирован ИИ Bing Chat


Вот список нововведений:

 

  • Начните разговор в чате Bing из любого места на панели запуска
  • Bing – ваш второй пилот на базе ИИ, который может дать полезные ответы на ваши вопросы
  • Функция Bing Chat доступна в регионах, где он поддерживается
  • Bing Chat требует Android 8.0 и более новых версий


Как свидетельствуют эксперименты, новый Bing Chat не работает на более старых версиях Android из-за проблем с разрешениями.

 

Источник: Windows Latest﻿

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 25.08.2023
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В бету Microsoft Launcher 6 для Android интегрирован ИИ Bing Chat