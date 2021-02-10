В ближайшем будущем мы можем увидеть 432-мегапиксельную камеру на телефоне Samsung Galaxy S Ultra

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Крутые возможности камеры на смартфонах Samsung

Еще в 2022 году компания Samsung подала заявку на торговую марку "Hexa²Pixel". Это означает, что датчик камеры, использующий технологию "Hexa²Pixel", будет иметь соотношение пикселей 36:1. Galaxy равняется шести, а шесть в квадрате равно 36. Пиксельное разбиение - это когда данные из соседних пикселей объединяются в один пиксель, что позволяет получить лучшие фотографии с меньшим уровнем шума.

Поскольку на момент подачи заявки на торговую марку изображения Samsung после биннинга (объединения соседних пикселей) варьировались от 12 Мп до 12,5 Мп на примере 108-мегапиксельного датчика Galaxy S22 Ultra, умножив оба значения на 36, мы получили диапазон от 432 Мп до 450 Мп.

По данным Revegnus(X), Samsung разрабатывает новую серию сенсоров камер ISOCELL HW. Первые два сенсора HW будут почти 1-дюймовыми, а HW1 предложит разрешение 432 Мп с размером сенсора 1/1,05" и размером пикселя 0,56 микрометра. HW2 также будет иметь разрешение 432 Мп и почти 1-дюймовый размер при 1/ 1,07" и размере пикселя 0,5 микрометра.

Инсайдер также сообщил, что Galaxy Fold 6 продолжит использовать 50-мегапиксельный датчик изображения GN3, используемый в Galaxy Fold 5. В Galaxy Fold 7, по словам Revegnus, будет использоваться 200-мегапиксельный ISOCELL HP5 с размером сенсора 1/1,3 размером пикселя 0,5 микрометра. Еще в августе тот же информатор сообщил, что новые датчики изображения Samsung ISOCELL, которые будут серийно производиться во второй половине 2024 года, включают 200-мегапиксельный HP7 с пикселями 0,6 мкм, 50-мегапиксельный GN6 и 440-мегапиксельный HU1.

Интересно, что с помощью простых математических расчетов и подачи заявки на регистрацию торговой марки можно точно предсказать разрешение датчика изображения 432 Мп. Что еще неизвестно, так это когда Samsung начнет рекламировать 432-мегапиксельную камеру для Galaxy S2x Ultra. Galaxy S24 Ultra, похоже, не будет иметь такой сенсор, ведь осталось не так уж много времени.

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Источник: Revegnus (Twitter)