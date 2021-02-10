У Redmi будет свой смартфон с Dimensity 9000

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Redmi K50 или Redmi K50 Pro должен получить новейшую платформу от MediaTek

Сегодня утром состоялась премьера флагманского чипа Dimensity 9000, который должен разрушить шаблон, что MediaTek не способна производить процессоры топового уровня. Естественно, что пройти мимо такой аппаратной платформы Xiaomi не могла и она будет в числе тех, кто выпустит свой смартфон или смартфоны с ним на борту. Буквально за несколько дней до премьеры Dimensity 9000 глава Redmi устроил опрос, что думают пользователи об этой SoC.

Сегодня он же высказал мнение, что Dimensity 9000 — выдающийся флагманский процессор. Несложно догадаться, что его спич адресован широкой аудитории и это посыл, что этот чипсет мы увидим в каком-то из продуктов Redmi. Не исключено, что суббренд будет первым на рынке, кто выпустит аппарат с ним на борту. Наиболее вероятный кандидат на обладание Dimensity 9000 кто-то из представителей семейства Redmi K50.

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С учетом статуса платформы Dimensity 9000, не удивимся, если она ляжет в основу Redmi K50 Pro. Ведь уже традиционно Pro-версии серии К предлагают максимально доступную для Android-устройств производительность. Но это лишь предположение, а кто на самом деле в портфолио Redmi получит Dimensity 9000 мы узнаем не ранее весны следующего года, ведь ранее второго квартала 2022 года первые устройства с новым чипом не появятся на рынке.

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Источник: mydrivers