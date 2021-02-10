У Samsung Galaxy A13 есть «фишка», которая может оттолкнуть от него пользователей

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В США запущен в продажу новый Samsung Galaxy A13 4G без комплектной зарядки

В 2021 году Samsung Galaxy A12 стал самым продаваемым смартфоном в мире, ожидается, что Galaxy A13 продолжит эстафету и подхватит знамя популярного устройства. Samsung Galaxy A13 4G уже запустили в Индии и Европе в прошлом месяце. Смартфон неплохо изменился по сравнению с прошлою моделью, и уже поступает на полки в США, прокладывая себе путь к покупателям бюджетного сегмента в регионе.

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Цены на устройство стартуют от $189,99за бюджетный вариант на 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти, при условии, что в Европе минимальная версия получит всего 3 ГБ ОЗУ, что идентично варианту прошлогодней модели. Продвинутая версия так же получит 4 ГБ ОЗУ, но уже 64 ГБ постоянной памяти.

Samsung Galaxy A13 4G оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением Full-HD+, пока у модели прошлого года экран на 6,5-дюйма с разрешением HD+. Так же важным отличием между смартфонами станет закаленное Gorilla Glass 5, но при этом повышенную герцовку экран не получил.

Обновился в аппарате и чип, в новом Galaxy A13 4G стоит фирменный процессор Exynos 850, пока прошлогодний аппарат обладает процессором от Mediatek – Helio P35.

Результаты тестов Samsung Galaxy A13 4G в сравнении с Samsung Galaxy A12:

Antutu: Samsung Galaxy A13 4G – 141970, Samsung Galaxy A12 – 99416;

GeekBench Single Score: Samsung Galaxy A13 4G – 161, Samsung Galaxy A12 – 169;

GeekBench Multi Score: Samsung Galaxy A13 4G – 945, Samsung Galaxy A12 – 973.

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Количество камер в смартфонах одинаковое – четыре. Основной модуль в новом Galaxy A13 на 50 Мп, а сверхширокоугольный на 5 Мп, а также макрообьектив и датчик глубины по 2 Мп каждый. Селфи-камера аппарата осталась на 8 Мп. Руководит работой Galaxy A13 4G фирменная оболочка One UI 4 на базе Android 12.

Главной фишкой смартфона осталась — емкая батарея на 5000 мАч, правда скорость зарядки оставили неизменной, всего 15 Вт, что намного меньше чем у конкурентов. Оттолкнуть пользователей может отсутствие адаптера питания и это только подтверждает нацеленность компании идти по пути урезанного комплекта поставки. Если ранее такая «фича» была прерогативой флагманов, то теперь «беззарядная» мода добралась и до более доступных устройств.

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Источник: gizmochina