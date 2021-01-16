Удивит ли Apple складным iPhone?

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Apple тестирует iPhone с гибким дисплеем

Слухи о том, что Apple создаст складной iPhone ходят достаточно давно. В пользу того, что компания всерьез подумывает сделать смартфон гибким, говорят инсайдеры и разнообразные патентные заявки. Разумеется, говорить о сроках выхода такого устройства еще преждевременно, мы все знаем, как Apple иногда долго раскачивается. Но, судя по всему, в Купертино уже протестировали складной прототип iPhone.

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По данным издания Bloomberg, Apple уже отправила в ноябре прошлого года первые образцы гибких смартфонов в адрес Foxconn. Изначально их испытали в стенах самой Купертино, а теперь к тестированию привлекли контрактного сборщика. По данным осведомленного источника, на данный момент у Apple еще нет полностью функционального устройства, а значит, сам проект все еще находится на начальной стадии разработки.

Одни источники говорят о том, что концерн из Купертино полон решимости выпустить конкурента Galaxy Fold от Samsung. Другие, напротив, сомневаются в том, что компания все же решится на выпуск складного смартфона. Первые уверяют, что дизайнеры компании даже рассматривали возможность выпустить складной вариант iPhone 12 Pro Max с экраном диагональю 6,7 дюйма.

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Если Apple все же решится на выпуск сгибаемого iPhone, то ей предстоит решить ряд технических проблем. Когда может появиться такой аппарат — большой вопрос. Совершенно очевидно, что в этом году он не выйдет, а самое ближайшее время премьеры может прийтись на 2022 год. Выход складного iPhone явно вызовет повышенный интерес со стороны экспертов и пользователей, многим будет интересно посмотреть, что получилось у Apple.

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Источник: 9to5mac