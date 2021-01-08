До 2022 года Apple не будет обновлять объективы iPhone

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Новую оптику будущие iPhone могут получить только в 2022 году

Если не произойдет ничего экстраординарного, то в сентябре мы увидим, как Тим Кук со сцены в очередной раз будет расхваливать новые iPhone. И как это часто и бывает, в числе сильных сторон и тех аспектов, в которых новинки добавят будут названы камеры. Почти наверняка будет сказано, что камеры научились делать более четкие и детализированные фотографии, предложат цветопередачу на высоком уровне и камеры стали гораздо меньше «шуметь».

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Но фишка в том, что вооружение то наращиваться не будет. Аппаратно ждать каких-то серьезных преображений не стоит. По крайней мере, в ближайшие пару лет. Так заявляет известный аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, линзы новых iPhone не претерпят серьезных изменений на протяжении 1,5-2 лет. Скорее всего, оптика камер новых iPhone останется прежней.

Сейчас Apple находится в поиске поставщиков линз и есть вероятность, что она договорится с Largan либо Genius Electronic Optical, а также рассмотрит возможность сотрудничества с компанией Sunny Optical, которая готова предложить чуть более низкие цены, чем конкуренты. Но проблема в том, что у той же Genius Electronic Optical, которая является одним из ключевых поставщиков Apple, есть серьезные проблемы с модернизацией производства и ей необходимо время, чтобы предложить что-то принципиально новое. Ранее 2022 года объективы не должны эволюционировать.

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Однако, отсутствие каких-либо изменений в объективах еще не говорит о том, что камеры iPhone не будут совершенствовать. Почти наверняка компания захочет установить в новых смартфонах новые матрицы, а также будет дорабатывать алгоритмы обработки фото. Правда, вряд ли это выведет камеры iPhone на новый уровень, снимать они будут, возможно, и чуть лучше, но изменения заметит только пользователь-задрот.

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Источник: macrumors