Сколько экономит Apple, предложив урезанный комплект поставки iPhone 12

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Изъятие блока питания и наушников позволит Apple получить многомиллионную экономию

Впервые, начиная с серии iPhone 12, компания Apple отказалась от наушников и адаптера питания в комплекте со смартфонами. Концерн из Купертино прикрывается благими намерениями, дескать стояла цель сократить вредное воздействие на окружающую среду. Но мало кто сомневается, что Apple на самом деле не прочь заработать на продаже аксессуаров, а также сократить собственные расходы на логистику и приобретение сырья.

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Обвинений в жадности хватает, но сколько на самом деле удалось сэкономить Apple, исключив зарядку из комплекта поставки? Естественно, что сама компания предпочитает не распространять подобную информацию, но кое-что интересное все же удалось узнать. Так, аналитики Counterpoint Research взялись за подсчет себестоимости iPhone 12 и пришли к выводу, что его производство обходится примерно на 26% дороже, чем выпуск предшественника. Но при этом ценник у него на 36% выше, чем у iPhone 11.

В частности, общая стоимость комплектующих iPhone 12, производимого для рынка США. составляет $431 за версию с 128 Гб постоянной памяти. В число дорогостоящих компонентов попал чип Apple A14 Bionic, компоненты для поддержки сетей 5G и OLED-панель. Но стоит обратить внимание на один аспект — на содержимом упаковки Apple удалось сэкономить $4,2. Именно столько компания минимально экономит на изъятии из комплекта поставки наушников и зарядного адаптера.

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Если взять в расчет, что по данным аналитиков, поставки iPhone 12 в прошлом году составили 63 млн единиц, то становится понятным, что экономия на урезанном комплекте поставки уже составила более $264 млн. А дальше эта сумма будет только расти вместе с увеличением статистики продаж. Поговаривают, что Apple пойдет дальше в борьбе за природу и в дальнейшем исключит из комплектации и кабель USB-C/Lightning, а значит, сможет сэкономить еще больше.

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Источник: gizchina