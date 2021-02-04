Удобен ли смартфон Xiaomi или Huawei без Google-сервисов?

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Санкции против Xiaomi: что произойдет, если на смартфонах исчезнут сервисы Google

Одной из обсуждаемых тем последних дней стало то, что Xiaomi ввела запрет на установку сервисов Google на свои китайские версии смартфонов. Глобальных версий эта инициатива не коснулась, но нашлись те, кто уверяет, что невелика беда, если эти сервисы перестанут устанавливать на модели для глобального рынка. Обывателя мало интересует вся эта большая политика с санкциями. Для него куда важнее собственный комфорт и удобство. Мы решили порассуждать, насколько комфортна жизнь без Google-сервисов.

Через наши руки проходит десятки различных устройств, каждый раз процедура настройки новой модели доведена до автоматизма — это ввод данных своего аккаунта. В смартфоне без сервисов Google ничего этого попросту не будет. Синхронизировать содержимое вашего прошлого смартфона с новым будет задачей непростой. Кто-то предпочтет использовать сторонние утилиты, но никто не гарантирует, что приватность будет сохранена и ваши данные не пойдут «гулять по рукам» третьих лиц.

Еще одна проблема — NFC. Естественно, что работать с Google Play смартфон без GMS не сможет. Поэтому мобильные платежи станут недоступны. В некоторых приложениях есть возможность завести деньги и платить из них, но это уже какой-то суррогат или неполноценный «заменитель» бесконтактных платежей.

Еще один пласт проблемы — далеко не все игры «пойдут» на смартфоне без GMS. Многие действительно стоящие игрушки будут работать криво, станут сбоить и вылетать. Одним словом, многие четко осознают, что есть «большой» Google и приложения ориентированы на него, а значит, в отрыве от него рассчитывать на их адекватную работу не приходиться.

И это только часть проблем, которые указывают на то, что жизнь без сервисов Google — это компромисс и постоянная необходимость мириться с целым рядом ограничений. Те, кто любит эксперименты, возможно, и не сочтут такие лишения серьезными, а напротив, будут ловить «кайф» от преодоления барьеров. Но у большинства сильны привычки, заточенные на комфорт и доступ к привычным вещам. Как только они лишаются доступа к ним, начинается серьезная ломка и многие не готовы жить, испытывая боль. Подробнее на тему, хороша ли жизнь без сервисов Google — на видео.