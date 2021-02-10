Соглашение техногигантов Qualcomm и Apple продлено: кто от этого победил?

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гиганты индустрии договорились

Компания Qualcomm объявила о продлении соглашения с Apple по поставкам чипсетов Snapdragon 5G Modem RF Systems для смартфонов в 2024, 2025 и 2026 годах.

Эта сделка является важной победой для Qualcomm, и небольшой неудачей для Apple в разработке собственных 5G модемов, которые она хочет сделать и первыми под тест положить следующие iPhone SE, однако они просто не успели, потому что iPhone SE выйдет не раньше весны следующего года , а там и новые iPhone 16 не за горами

Предварительное соглашение между компаниями истекает в этом году, поэтому новые iPhone, презентация которых состоится на этой неделе, будут последними, выпущенными по старому соглашению.

Хотя сумма нового контракта не разглашается, ожидается, что она будет похожа на предварительное соглашение на $10 млрд. Это позволит Qualcomm сохранить доминирующие позиции на рынке 5G чипсетов. Я считаю это победой для Qualcomm, что они договорились на три года, потому что переход Apple на собственные 5G вопроса лишь времени, а выбить выгодный контракт будет очень важным в данный момент

Но, на фоне проблем Apple в Китае, усиление цепей поставок в других регионах это также успех для Купертино, поскольку в случае торговой войны с ударом по Apple она могла остаться без собственных 5G модемов, а когда у тебя нет ничего собственного и в дефиците - для тебя цена всегда будет выше.

Источник: Qualcomm