Соглашение техногигантов Qualcomm и Apple продлено: кто от этого победил?

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Соглашение техногигантов Qualcomm и Apple по поводу 5G продолжено: кто от этого победил?

12.09.2023 59 0

гиганты индустрии договорились

 

Компания Qualcomm объявила о продлении соглашения с Apple по поставкам чипсетов Snapdragon 5G Modem RF Systems для смартфонов в 2024, 2025 и 2026 годах.

 

Эта сделка является важной победой для Qualcomm, и небольшой неудачей для Apple в разработке собственных 5G модемов, которые она хочет сделать и первыми под тест положить следующие iPhone SE, однако они просто не успели, потому что iPhone SE выйдет не раньше весны следующего года , а там и новые iPhone 16 не за горами

 

Соглашение техногигантов Qualcomm и Apple по поводу 5G продолжено: кто от этого победил? – фото 1

 

Предварительное соглашение между компаниями истекает в этом году, поэтому новые iPhone, презентация которых состоится на этой неделе, будут последними, выпущенными по старому соглашению.

 

Соглашение техногигантов Qualcomm и Apple по поводу 5G продолжено: кто от этого победил? – фото 2

 

Хотя сумма нового контракта не разглашается, ожидается, что она будет похожа на предварительное соглашение на $10 млрд. Это позволит Qualcomm сохранить доминирующие позиции на рынке 5G чипсетов. Я считаю это победой для Qualcomm, что они договорились на три года, потому что переход Apple на собственные 5G вопроса лишь времени, а выбить выгодный контракт будет очень важным в данный момент

 

Но, на фоне проблем Apple в Китае, усиление цепей поставок в других регионах это также успех для Купертино, поскольку в случае торговой войны с ударом по Apple она могла остаться без собственных 5G модемов, а когда у тебя нет ничего собственного и в дефиците - для тебя цена всегда будет выше.

 

Источник: Qualcomm

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 12.09.2023
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Соглашение техногигантов Qualcomm и Apple по поводу 5G продолжено: кто от этого победил?