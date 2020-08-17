Умные часы за $56 в 2020 году! Зачем вам Xiaomi Mi Band 5?

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Случается так, что пользоваться фитнес-трекером надоедает и его функционала уже не хватает. Хочется перейти на носимое устройство классом выше, но пугают высокая стоимость смарт-часов и возможные проблемы с автономностью. Как компромисс предлагаем присмотреться к Mobvoi TicWatch E на Wear OS: большой дисплей, приличный дизайн и хорошая функциональность. Также к достоинствам носимого гаджета стоит отнести невысокую стоимость. Нам удалось урвать универсальный смарт-аксессуар всего за $56.

Сразу оговоримся, что внушительная автономность не является сильной стороной TicWatch E. На конченую продолжительность работы влияют сценарии функционирования гаджета, нагрузка и используемые приложения. Сильнее всего по батарейке бьет использование GPS, поэтому все индивидуально. Но можете быть уверены, что часы проработают минимум сутки. Любителям плавания на заметку: предусмотрена защита от пыли и влаги по стандарту IP67.

Купил умные часы за $56 в 2020 году. Лучше чем Xiaomi Mi Band 5 и почему

Тут установлен OLED‑дисплей диагональю 1,4 дюйма разрешением 400х400 пикселей, есть несколько уровней яркости, 4 Гб встроенной памяти, несколько десятков предустановленных циферблатов и пульсометр. Среди преимуществ этих смарт-часов отметим приятный дизайн, легкий вес, хороший дисплей и Android Wear со всеми плюшками и хорошей оптимизацией. В целом это интересное и универсальное решение для тех, кому уже не хватает функционала фитнес-трекера, но нет желания существенно тратиться на покупку смарт-часов.