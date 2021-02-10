Упаковка раскрыла цену Redmi Note 10

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Redmi Note 10 с 6/64 Гб памяти могут продавать в Индии всего за $217

Эта неделя может стать богатой на премьеры и наибольший «урожай» придется на 4 марта, где среди наиболее ожидаемых и интересных новинок будет семейство Redmi Note 10. В преддверии анонса компания не устает всячески подогревать интерес к новинкам и сегодня она напомнила об одном из их преимуществ — дисплее с частотой обновления 120 Гц.

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Приберегает до официального релиза компания и то, что впервые в серии смартфонов среднего уровня Redmi Note предложат AMOLED-дисплеи. Кого-то этот факт порадует, а кто-то будет разочарован. Не менее интересно, сколько в итоге запросит компания за свои новинки, не приведет ли установка продвинутого дисплея к серьезному повышению цены.

Благодаря инсайдерам, мы можем сделать предварительные выводы о стоимости Redmi Note 10. Они любезно выложили в сеть фото с коробкой Redmi Note 10, где среди прочих его параметров упомянута и цена. Если верить ей, то за версию с 6/64 Гб памяти в Индии будут просить 15 999 рупий, что эквивалентно $217. Интересно, что ранее в сети появилась информация, что стоить Redmi Note 10 может $235, но вот о какой модификации идет речь, сказано не было.

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По предварительной информации, Redmi Note 10 должен базироваться на Snapdragon 678, предложит 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной, четверную тыльную камеру с ключевым сенсором на 48 Мп. Обещают выход еще Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max, которые должны предложить экраны с частотой обновления 120 Гц, батарейку емкостью 5050 мАч, чипы Snapdragon 732G и Snapdragon 768G Гц, а также камеры на 64 Мп и 108 Мп соответственно.

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Источники: mydrivers, twitter