Redmi K40 и K40 Pro уже разобрали. Что показало вскрытие?

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Redmi K40 и K40 Pro﻿ вскрыли на видео

Всего несколько дней назад отшумела презентация Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+. В сети уже появилось видео подробной разборки смартфона. Хотя видео только на китайском языке, за 10 минут можно легко увидеть и понять насколько смартфон ремонтопригоден.

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Для того, чтобы снять заднюю крышку, её нужно будет хорошо прогреть, производитель не пожалел клея. Зато дальше нас ждут довольно приятные новости.

Смартфон достаточно легко разобрать и собрать при помощи нескольких отвёрток и пинцетов. Все основные модули довольно легко снимаются. Отдельно автор отметил, что нижняя плата с разъемом USB-С расположена независимо, быстро снимается и при наличии проблем с разъемом, может легко заменяться.

Также не составило труда снять аккумулятор. Для быстрой отклейки предусмотрена специальная пленка, которая упростить этот процесс. За аккумулятором можно наблюдать тепловую трубку которая проходить вдоль дисплея, от материнской платы. Она находится буквально между дисплеем и батареей. Такое же решение есть в Xiaomi Mi11.

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Примечательно, что после разборки ведущий спокойно собрал и запустил смартфон. Приятно, что несмотря на доступность, смартфон нельзя назвать «одноразовым» или «неразборным».

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Источник: ﻿youtube.com