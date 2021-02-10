Упаковка Redmi Note 10. AMOLED-дисплей будет. ОБНОВЛЕНО

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Выложили фото коробки для Redmi Note 10. Дизайн знаком, а вот тип экрана стал неожиданностью

В этом месяце случилась забавная история, касающаяся линейки Redmi Note 10. Индийское подразделение Redmi организовало опрос, решив узнать предпочтения пользователей, какой бы дисплей они предпочли увидеть в новинке: OLED с частотой обновления 60 Гц или IPS, но с герцовкой 120 Гц.

Как оказалось, большинство участников плебисцита высказались в пользу OLED-панели. Компания удалила результаты опроса, дав понять, что предпочтения пользователей идут вразрез с ее мнением и Redmi Note 10 удостоится IPS-матрицы.

Вспомнить об этой истории заставило фото, на котором якобы показана упаковка Redmi Note 10. Сам дизайн смартфона уже не удивляет и знаком по другим изображениям, а вот надпись на упаковке привлекла внимание. Если верить ей, то Redmi Note 10 получит AMOLED-экран разрешением FHD+ и квадрокамеру с главным датчиком на 48 Мп.

Интересно, что вчера инсайдеры слили в сеть коробку для Redmi Note 10 Pro и там мы не увидели на лицевой стороне никаких надписей, указывающих на какие-то характеристики смартфона. Сложно поверить в то, что базовая версия серии получила OLED-дисплей, а «прошка» нет. Или производитель не счел нужным подчеркнуть маркетинговые преимущества Redmi Note 10 Pro? Ответы на все вопросы мы получим уже через пару дней.

ОБНОВЛЕНО: Сотрудник компании Xiaomi на правах анонимности сообщил нам, что Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro действительно получат AMOLED-дисплеи, но только у "прошки" он будет с частотой обновления 120 Гц, а вот базовая версия должна довольствоваться 60-герцовой панелью.

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Источник: mydrivers