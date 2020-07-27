Уровень лояльности к iOS-устройствам ниже, чем к Android-смартфонам

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Аналитики Центра международной и региональной политики (CIRP) опубликовали отчет, из которого следует, что владельцы Android-устройств удовлетворены своими девайсами и при выборе новинок предпочитают не изменять зеленому роботу.

Так по подсчетам экспертов в этом году процент лояльности пользователей к аппаратам на базе Android составляет 91%. Тогда как среди владельцев iOS-устройств этот показатель равен 86%. При этом эксперты говорят о том, что ранее количество лояльно настроенных к продуктам Apple пользователей было больше, но насколько — цифра не приводится.

Причины лояльности

В числе причин преданности потребителей Android-устройствам, эксперты называют разнообразие продуктов и брендов, выпускающих аппараты с зеленым роботом, а также постоянное совершенствование операционной системы и большое количество приложений.

Безусловно, данное исследование не отражает полностью реальной картины и может отличаться в зависимости от страны, где проводится подобный опрос. Невозможно также опросить всех пользователей. Кроме того, не стоит забывать о том, что Android лидирует в сегменте операционных систем и он занимает 88% рынка смартфонов. Многие пользователи консервативны и им сложно менять свои привычки, поэтому они и не спешат покупать устройства из другой экосистемы. Не стоит забывать и о том, что высокая стоимость продуктов Apple отталкивает большое количество пользователей.

Источник: gizchina