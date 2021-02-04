Усовершенствованный ширик появится в iPhone 13 Pro

680

Известный аналитик обещает новый ультраширик в iPhone 13 Pro

О новых iPhone 2021 мы все узнаем во время их презентации осенью нынешнего года. А пока приходиться довольствоваться только слухами, которые вполне могут быть ложными. Но не в случае с теми сведениями, которые поставляет аналитик Мин-Чи Куо. Последняя информация, «проистекающая» от него — новые iPhone 2021 года получат обновленный широкоугольный датчик.

Читать также: Возможные характеристики Apple Car: 500 км на одном заряде и разгон до 100 км/ч за 3,5 с﻿

По данным аналитика, самый продвинутый модуль получит Pro-версии. Они удостоятся автофокуса и размер диафрагмы составит f/1.8. Для сравнения нынешние представители серии iPhone 12 предлагают ширик с апертурой f/2.4. Еще одно улучшение — количество линз увеличат до шести против пяти у айфонов 2020 года выпуска.

Расширит Apple и количество поставщиков оптики. К ним теперь присоединилась компания Sunny Optical и, возможно, именно на ее плечи ляжет поставка линз для широкоугольного модуля. А в первом квартале нынешнего года она будет поставлять объектив для iPad нового поколения.

Читать также: Разблокировка iPhone в маске - легко. Но нужны Apple Watch﻿

Аналитики Barclays Блейн Кертис и Томас О’Мэлли не согласны с Куо, заявляя, что новые ширики получат не только «прошки», но и базовая версия iPhone 13 и iPhone 12s. Но Мин-Чио Куо уверяет, что «простой» айфон получит усовершенствованный ширик не ранее 2022 года.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: macrumors