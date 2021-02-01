Утечка. Нас ждёт Xiaomi Mi 11 Ultra с 2К экраном на 120 Гц

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Стало известно что Xiaomi может нас порадовать еще одним флагманом - Xiaomi Mi 11 Ultra с 2К экраном на 120 Гц﻿

Пока мы с вами собираем все новости и слухи о предстоящем Xiaomi Mi 11 Pro, в сети пошли утечки касательно новой модификации﻿ в флагманской линейке Mi 11.

Опытный инсайдер поделился информацией о том, что помимо Xiaomi 11 Pro нас ждет еще одна модель в линейке. Имя новому флагману приписывают Xiaomi Mi 11 Ultra (или Xiaomi Mi 11 Pro Plus).

Как сообщается в утечке, главным отличием этого флагмана от версии Xiaomi Mi 11 Pro будет огромный 2К дисплей, с частотой 120 Гц. Дисплей будет иметь изгибы со всех четырёх сторон, а фронтальные камеры в него "врежут" полностью. Модель будет иметь еще больший аккумулятор, и сможет поддерживать быструю беспроводную зарядку, вплоть до 67 Вт.

Пока не ясно, что будет с камерой – будет ли она такая же, как у Xiaomi Mi 11 Pro, который мы ожидаем, или же производитель готовым нам сюрприз и по этой части.

Как видно, уже формируется «очередь» из не анонсированных﻿ флагманов от Xiaomi, пора уже выкатывать официальные анонсы.

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Источник : gizchina.com