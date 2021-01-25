Meizu 18 уже доступен для предзаказа. А где же анонс?

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Возможность заказать Meizu 18 в Китае дает надежды на скорый анонс

Известный Китайский магазин Pinduoduo ,который является третьим в Китае по объемам продаж, предоставил возможность предварительного заказа на Meizu 18.





Кажется, мы уже привыкли, что компания Meizu, борется за выживание. Тем не менее, в прошлом году мы таки увидели их новые смартфоны.





Борьба продолжается. Помимо недавних утечек, смартфон Meizu 18 обзавелся новым инфоповодом. Уже сейчас, на торговой площадке Pinduoduo можно сделать предварительный заказ на данный смартфон.





Примечательно то, что дизайн новинки не рассекречивается даже в таком объявлении о продаже, на картинке телефон закрыт. Из технических спецификаций мы видим подтверждение того что аппарат будет на базе Snapdragon 888. В остальном же характеристики похожи на Meizu 17, и серьезно их воспринимать не стоит. Несмотря на такую неясность в представлении новинки, уже тысячи людей захотели поучаствовать в предзаказе.





Пока не понятно кто с нами «заигрывает», сам магазин, или производитель. Надеемся, что эта новость является предвестником чего-то более точного и официального, и мы уже скоро увидим новый аппарат от Meizu.

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Источник : mydrivers.com