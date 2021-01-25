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Meizu 18 уже доступен для предзаказа. А где же анонс?

25.01.2021 942 2

Возможность заказать Meizu 18 в Китае дает надежды на скорый анонс

Известный Китайский магазин Pinduoduo ,который является третьим в Китае по объемам продаж, предоставил возможность предварительного заказа на Meizu 18.


Кажется, мы уже привыкли, что компания Meizu, борется за выживание. Тем не менее, в прошлом году мы таки увидели их новые смартфоны.


Борьба продолжается. Помимо недавних утечек, смартфон Meizu 18 обзавелся новым инфоповодом. Уже сейчас, на торговой площадке Pinduoduo можно сделать предварительный заказ на данный смартфон.

 

Meizu 18 уже доступен для предзаказа. А где же анонс? – фото 1


Примечательно то, что дизайн новинки не рассекречивается даже в таком объявлении о продаже, на картинке телефон закрыт. Из технических спецификаций мы  видим подтверждение того что аппарат будет на базе Snapdragon 888. В остальном же характеристики похожи на Meizu 17, и серьезно их воспринимать не стоит. Несмотря на такую неясность в представлении новинки, уже тысячи людей захотели поучаствовать в предзаказе.


Пока не понятно кто с нами «заигрывает», сам магазин, или производитель. Надеемся, что эта новость является предвестником чего-то более точного и официального, и мы уже скоро увидим новый аппарат от Meizu.

 

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Источник : mydrivers.com

Meizu Meizu 18
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 25.01.2021

Комментарии

Максим Аведенко 0
мы и 17 не видели а тут 18)
25.01.2021 11:08
Jack Black 0
Надеюсь будет достойный аппарат... Meizu делает вещи....
25.01.2021 10:55

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Meizu 18 уже доступен для предзаказа. А где же анонс?