Уже заждались: Samsung выпустила обновление One UI Watch для Galaxy Watch 5

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Новые функции теперь и на Galaxy Watch 5

Samsung улучшил One UI Watch, прежде всего, функции здоровья, сна и самочувствия на Galaxy Watch 6. Тот же набор функций теперь доступен для Galaxy Watch 5 через OneUI Watch 5 обновления. Обновление теперь доступно на некоторых устройствах и может занять некоторое время для более широкого внедрения.

На этой неделе уже поступало сообщение о выпуске OneUI Watch 5, и, наконец, он начал пробиваться к моделям Galaxy Watch 5. Некоторые пользователи перешли на X (Twitter), чтобы поделиться обновленной информацией.

Обновление для Galaxy Watch 5 выходит через версии прошивки R920XXU1BWH3/R920OXM1BWH3 и весит 1,7 ГБ.

В OneUI Watch 5 есть некоторые значительные усовершенствования, которые улучшат мониторинг здоровья и сна на ваших Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4. Небольшие улучшения пользовательского интерфейса, несомненно, повысят удобство использования и доступность некоторых наиболее часто используемых функций часов. Есть несколько новых анимаций, благодаря которым все выглядит более плавно и четко.

Кроме того, есть новые циферблаты и плитки, доступ к персонализированным зонам частоты сердечных сокращений, регулировка громкости для входящих звонков и возможность их отключения. OneUI Watch 5 включает в себя новые возможности анализа сна с показателями продолжительности сна, инструкции по сну и т.д. Теперь он может присылать уведомление о нерегулярном сердечном ритме. Добавлены Track Run и специальные функции тренировки, включая доступ к базе данных GPX File для новых маршрутов.

Есть несколько других усовершенствований, включая плитку Time App, возможность упорядочивать и создавать новые папки и плитка Galaxy Buds для включения 360 Audio.

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Источник: gizmochina





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