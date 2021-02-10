В чем Samsung Galaxy S21 FE превосходит конкурентов

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Samsung Galaxy S21 FE сочетает в себе отличный дисплей, достойные камеры и универсальное программное обеспечение в практичном корпусе. Он отвечает практически всем требованиям, которые большинство пользователей ждут от аппарата топового уровня. Работает быстро, делает отличные снимки и справляется со всем массивом задач, которые стоят перед современным смартфоном.

Чтобы не потеряться на фоне конкурентов, компания наделила Galaxy S21 FE целым рядом приятных особенностей. Как и предшественник новый аппарат представляет собой довольно интересный смартфон со 120-герцовым дисплеем, хорошей производительностью и он вправе рассчитывать на получение трех крупных обновлений Android.

Чем Galaxy S21 FE интереснее прочих устройств на рынке в своей ценовой категории? Как минимум тем, что он получил класс защиты IP68. Прибавьте сюда еще отличный экран с повышенной герцовкой, вместительный аккумулятор, поддержку Samsung DeX, стереодинамики и приличную камеру, которая явно лучше прочих конкурентов. Смартфон вышел относительно легким, компактным и ощущается устройством из премиального сегмента. Если кто-то и сможет предложить что-то подобное в заданном ценовом сегменте, то точно не все сразу.

По многим дисциплинам Galaxy S21 FE либо не отстает, либо впереди соперников. В нем все по делу и нет откровенно слабых мест. Не забываем такие немаловажные аспекты как надежность и стабильность. Никто не заинтересован в покупке «одноразовых» и глючных устройств, которые регулярно дают сбой и требуют вмешательства. В плане безотказности, качества исполнения и стабильности софта Galaxy S21 FE один из лучших аппаратов на рынке. Набор функций и крутые спецификации имеют значение, но совершенство и сбалансированность устройства для пользователей важней.

Samsung Galaxy S21 FE упакован современными технологиями с головы до пят. Он не вышибает землю из-под ног конкурентов, но цена адекватна тем характеристикам, которые предлагает смартфон. Компания захотела дать миру флагманские качества по более приемлемой цене, и она это сделала.

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