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  • У Chrome появилась возможность переместить адресную строку вниз, но есть нюанс

У Chrome появилась возможность переместить адресную строку вниз, но есть нюанс

01.11.2023 113 0

ТОЛЬКО ДЛЯ iOS

 

Браузер Chrome наконец-то получил функцию перемещения адресной строки вниз экрана. Это позволит удобнее вводить URL и поисковые запросы на больших смартфонах одной рукой.

 

У Chrome появилась возможность переместить адресную строку вниз, но есть нюанс – фото 1

 

Однако есть нюанс – эта фишка доступна только на iPhone. Google не предоставила информации, когда адресная строка внизу появится на Android.

 

Как сообщает macrumors, функция уже доступна в последней версии Chrome для iPhone. Чтобы воспользоваться, нажмите и удерживайте адресную строку. Мы уже протестовали – фишка работает.

 

У Chrome появилась возможность переместить адресную строку вниз, но есть нюанс – фото 2

 

Любопытно, что подобную фичу Apple добавила в Safari еще 2 года назад. Возможно, Google старается не отставать, чтобы пользователи iPhone не переходили на браузер Apple.

 

Ведь адресная строчка внизу значительно облегчает использование больших смартфонов одной рукой. Тем не менее, мы видим какой приоритет у компании Google – сначала 1080 Premium появился первым на iOS – теперь адресная строка.

 

Источник - macrumors

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 01.11.2023
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У Chrome появилась возможность переместить адресную строку вниз, но есть нюанс