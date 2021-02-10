У Chrome появилась возможность переместить адресную строку вниз, но есть нюанс

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ТОЛЬКО ДЛЯ iOS

Браузер Chrome наконец-то получил функцию перемещения адресной строки вниз экрана. Это позволит удобнее вводить URL и поисковые запросы на больших смартфонах одной рукой.

Однако есть нюанс – эта фишка доступна только на iPhone. Google не предоставила информации, когда адресная строка внизу появится на Android.

Как сообщает macrumors, функция уже доступна в последней версии Chrome для iPhone. Чтобы воспользоваться, нажмите и удерживайте адресную строку. Мы уже протестовали – фишка работает.

Любопытно, что подобную фичу Apple добавила в Safari еще 2 года назад. Возможно, Google старается не отставать, чтобы пользователи iPhone не переходили на браузер Apple.

Ведь адресная строчка внизу значительно облегчает использование больших смартфонов одной рукой. Тем не менее, мы видим какой приоритет у компании Google – сначала 1080 Premium появился первым на iOS – теперь адресная строка.

Источник - macrumors