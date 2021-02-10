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В Китае представили Moto G71s: кому Moto G82 дешевле

18.05.2022 122 0

При таком прайсе у смартфона есть шанс стать популярным

Ряд китайских компаний практикуют стратегию ребрендинга, выпуская одни и те же устройства под разными именами. За этим были замечены Huawei, Xiaomi, Oppo и OnePlus. В Motorola решили, чем мы хуже и выпустили Moto G71s, который стал переименованной версией Moto G82 который увидел свет на прошлой неделе.

 

В Китае представили Moto G71s: кому Moto G82 дешевле – фото 1

 

Смартфон обладает 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, стереодинамиками Dolby Atmos, чипсетом Snapdragon 695, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Поставляется Moto G71s с операционной системой Android 12 с оболочкой My UX 3.0.

 

В Китае представили Moto G71s: кому Moto G82 дешевле – фото 2

 

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч и есть проводная зарядка мощностью 33 Вт. На передней панели установили 16-мегапиксельную камеру и в основной камере три датчика изображения 50 Мп (OIS) + 8 СА (сверхширик, угол обзора 121 градус) + 2 Мп (макросенсор). В Китае Moto G71s предлагается с 8/128 Гб памяти по цене $250, тогда как в Европе за Moto G82 просят 330 евро.

 

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Источник: gsmarena

 

Moto G71s
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.05.2022

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В Китае представили Moto G71s: кому Moto G82 дешевле